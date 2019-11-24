(Özel) Fatih’te 500 bin TL’lik soygun

"Kepengi açarken bir olumsuzluk görmedim"

Emin İnan, “Yukarıdaki katlara hırsız girdi. Hanı ben açıyorum. Hanın kepenginde herhangi bir zorlama yok. Ben zaten bir problem olduğunu görmedim. Burada saatciyim, ben dükkanımı açtım. Sonrasında ofise gelen arkadaşlardan birisi söyleyince yukarıya çıktım. Muhtemelen geceden içeride kaldılar. Sonra mesai başlayınca dışarı çıkmış. Şuan için görünen o. Yukarıda 10 tane ofise girdiği için kimde ne eksik var, ne zarar var bilmiyorum ama para alındığını söylüyorlar. İşin garip tarafı bazı ofislerde laptoplar duruyordu” dedi.

İş hanında deposu olan Ali Hasan, “Sabah ben evdeyken saat 10.30 gibi arkadaşlar aradı, hırsızlar hana girerek bütün kapıları açmışlar. Bizim dördüncü katta ayakkabı depomuz var. Biz baktık bizde bir şey yok ama handa bulunan diğer arkadaşlar var üç ve altıncı katta. Üçüncü kattakinin yaklaşık 47 bin dolarını, altıncı kattakinin de 27 bin dolarını almışlar. Polisler de zaten inceleme yapıyor” şeklinde konuştu.

