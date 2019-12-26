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  4. (Özel) Fatih’te hırsızlar turisti ve çocuğunu yerde sürükledi

(Özel) Fatih’te hırsızlar turisti ve çocuğunu yerde sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:16 | Son Güncelleme

Fatih’te kendilerine aile görünümü veren hırsızlar, omuzunda çocuğuyla yürüyen turistin telefonunu çaldı.

(Özel) Fatih’te hırsızlar turisti ve çocuğunu yerde sürükledi

Fatih’te kendilerine aile görünümü veren hırsızlar, omuzunda çocuğuyla yürüyen turistin telefonunu çaldı. Turistin fark etmesi üzerine kendilerini bekleyen arabaya binip kaçan hırsızlar, adamı ve çocuğunu yerde sürükledi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Fatih ilçesi Küçük Ayasofya Mahallesi Aksakal Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otellerinden çıkıp yürümeye başlayan turist aileyi takip eden hırsızlar, omuzunda çocuğunu taşıyan babanın telefonunu çaldı. Aile görünümündeki hırsızlar turistin cüzdanını da çalmak isterken adam fark etti. İki kadın kendilerini bekleyen arabaya binip kaçarken, çocuğu omuzunda olan adam hırsızları yakalamak için araca tutundu. Arabayı kullanan hırsız gaza basıp adamı yere düşürdü. Oğluyla birlikte yerde sürüklenen turist şok yaşadı. Çevredeki vatandaşlar hemen küçük çocuğa müdahale ederken, hafif şekilde yaralanan çocuğu alan babası koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu korkunç anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“Çocuk bir an baygınlık geçirdi”
Olay anında çocuğun yere düşmesine çok üzüldüğünü söyleyen Fevzi Koçer isimli esnaf, hırsızların kendilerine aile görünümü verip hırsızlık yaptıklarını belirtti. Koçer, “Dün akşam ticari taksiye bakıyordum ben. O esnada bağrışma olunca dışarıya çıktım. Çocuğun yere düşmesi beni bayağı etkiledi. Kadın bir yerde adam bir yerde bağırıyordu. Beyaz bir arabada sürüklendi. Çocuğun yere düşmesi beni çok etkiledi. Üzüldüm. Aile görünümü vermişler kendilerine. Arabanın içerisinde kadın vardı, arkasında 2 tane ufak çocuk vardı. Aile görünümü verip bu gibi işleri yapıyorlar. Bundan 2 gün önce de olmuştu. Çocuğa bir şey oldu diye korktum. Yüzü falan yaralanmıştı. Çocuk bir an baygınlık geçirdi” dedi.

“Vatandaşı sürükleyerek götürdüler”
Hırsızlarla artık baş edemediklerini ifade eden Kadir Dumlu, “Bir gün bir otelimde, bir gün başka bir otelimde nöbet tutuyorum. Günde 15 tane hırsızlık olayı oluyor. Sürekli aynı insanlar. Hırsızlıktan bıktık artık. Dün akşam buradaydık. Esnaf arkadaşımın ziyaretine gelmiştim. Bir anda sesler geldi dışarı çıktık. Burada araçla beraber, teşkilat halinde, vatandaşı sürükleyerek götürdüler. Hep beraber müdahale ettik, motora atlayıp peşinden gittik ama yakalayamadık. Küçük çocuk yere düştü sürüklendi. Hepimizin gözü önünde burada. Bunları görmek istemiyoruz artık burada” diye konuştu.

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