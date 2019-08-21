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(Özel) Fatih’te kaybolan kızını bulamayan baba intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 08:53 | Son Güncelleme

Fatih’te bir baba, kaybolan kızının bulunmaması üzerine üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Fatih’te bir baba, kaybolan kızının bulunmaması üzerine üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kocasını üst geçitte gören kadın sinir krizi geçirirken, şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.
Olay, dün akşam saatlerinden Fatih Saraçhane Haşim İşcan üst geçidinde yaşandı. İddiaya göre, 7 gün önce kaybolan 10 yaşındaki Merve Demir’i bulmak için günlerdir arayan baba Halil Demir, çabalarının boşa çıkması sonucunda üst geçidin demir korkuluklarının diğer tarafına geçerek intihar girişiminde bulundu. Halil Demir’in intihar teşebbüsünde bulunduğunu görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Eşi ikna etmeye çalıştı, başarılı olamayınca sinir krizi geçirdi
Kaybolan kızı Merve’nin üzüntüsüyle üst geçitte intihar girişiminde bulunan Halil Demir’i, eşi ikna etmek için uğraştı, ancak başarılı olamadı. Kızının üzüntüsünün ardından kocasının da intihar girişiminde bulunmasından etkilenen anne, sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sinir krizi geçiren anneyi ambulansa alarak müdahalede bulundu.
Polis, intihar girişiminde bulunan babayı ikna ederek aşağı indirdi
Olay yerine gelen polis ekipleri üst geçidin altında bulunan yolu kısa süreliğine trafik kapatırken, itfaiye ekipleri ise Halil Demir’in atlama ihtimaline karşın havalı yastık açarak önlem aldı. Bir süre burada duran Demir, polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi. Polis aracına alınan baba Halil Demir, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan akşam saatlerinde kaybolan 10 yaşındaki küçük kızın bulunduğu öğrenildi.

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