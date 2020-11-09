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(Özel) Fatih’te market hırsızına meydan dayağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 15:50 | Son Güncelleme

Fatih’te markette hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs ilk önce market çalışanları ile tartıştı, ardından vatanda tarafından tekme tokat dövüldü.

Fatih’te markette hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs ilk önce market çalışanları ile tartıştı, ardından vatanda tarafından tekme tokat dövüldü. Tartışma ve kavga anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay dün 18.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir şahıs markete geldi. Şahsın marketten hırsızlık yaptığını fark eden çalışan durumu market sorumlusuna bildirdi. Şahsın yanına gelen sorumlu çantasına bakmak istedi ancak şahıs çantasını açmadı. Bunun üzerine şahısla çalışanlar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın dışarıya taşması sonucu olaya vatandaşlar müdahale etti. Şahsın çantasını açmaması sonucu çıkan kavgada vatandaşlar hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsı tekme ve yumruklarla darp etti. Şahsın darp edildiği anlar İhlas Haber Ajansı kameralarına saniye saniye yansıdı. Şahıs diğer vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.

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