(Özel) Fatih’te maskeli hırsızlara alarm engeli

Fatih’te bir iş yerinin cam kapısını kırarak içeri giren maskeli hırsızlar, alarmın çalması üzerine kaçtı.

Olay, saat 04.15 sularında Fatih Azimkar Sokak’taki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli 4 hırsız iş yerinin bulunduğu sokağı arabayla gezerek kolaçan etti. Kimsenin olmadığından emin olan hırsızlar, giyim mağazasının bodrum katının cam kapısını kırarak içeri girdi. Kapıyı kırdıktan sonra iş yerinin kasasını ve çekmecelerini karıştıran hırsızlar, alarmın çalması ve üst kattaki otel çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde delil arayarak, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

“Yüzlerinde maske vardı”

İş yeri sahibi İbrahim Halil Kurtuluş, “Dün gece saat 04.30 sıralarında beyaz bir araçla gelip dükkanımın önünde durarak dükkanımın kapısını patlatıyorlar. İçeri giriyorlar ve alarmın çalmasıyla ve otel çalışanlarının soyguncular kaçıp gidiyor. İçeriden bir telefon alıyorlar. Alarm çalınca paniğe kapılıyorlar. Öğrendiğime göre geldikleri araba da çalıntıymış. Gelen kişilerin yüzleri maskeliydi, eldivenleri vardı. Alarm olmasıydı dükkanımı da boşaltabilirdiler. Buralarda bu tür olaylar sürekli yaşanıyor. Özellikle gece vakitlerinde bu bölgede güvenliğin daha da arttırılmasını istiyoruz. Hırsızların biran önce bulunmasını istiyorum. Şikayetçiyim” dedi.

Öte yandan, girdikleri iş yerinde alarmın çalması üzerine amaçlarına ulaşamadan kaçan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızlar, sokağa gelerek iş yerinin önünde duruyor. 4 hırsızdan ikisi araçtan inerek iş yerinin cam kapısını kırıyor. Daha sonra iş yerindeki kasa ve çekmeceleri karıştıran hırsızlar, alarmın çalması üzerine geldikleri araca binerek olay yerinden kaçıyor.

