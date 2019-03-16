HABER

(Özel) Fatih’te ortalığı savaş alanına çeviren kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 09:14 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’te aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks otomobil kontrolden çıkarak önce bir binanın kolonuna, ardından da bir iş yerinin girişine çarptıktan sonra yolun karşısına savruldu.

İstanbul Fatih’te aşırı süratli olduğu iddia edilen lüks otomobil kontrolden çıkarak önce bir binanın kolonuna, ardından da bir iş yerinin girişine çarptıktan sonra yolun karşısına savruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada aracın savrulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa’da meydana geldi. İddiaya göre caddede hızla giden 34 FY 0222 plakalı lüks araç, bir anda kontrolden çıktı. Lüks otomobil önce bir binanın kolonuna, ardından bir iş yerinin girişine çarparak yolun karşısına savruldu. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan 5 kişiden 3’ü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

“Araç süratli bir şekilde gelerek dükkanımızın içine daldı”
İş yeri sahibi İshak Yıldız, dükkanının içine doğru gelen aracın süratli olduğunu belirterek, “Kaza sabah saat 5 gibi olmuş, araba süratli bir şekilde gelerek dükkanımızın içine dalıyor. Çerçeveyi, camı her tarafı perişan etti. Zararımızı gidermek için sabahtan beridir uğraşıyoruz. Sabah geldiğimde gördüm olayı onlarda da hasar varmış. Onlara da bize de bayağı zarar oldu” dedi.

Kaza anı kamerada
Ortalığı birbirine katan süratli sürücünün kaza yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir araç bir iş yerinin girişine çarpıyor. Süratli gelen aracın çarpmanın etkisiyle yolun karşısına savrulması görülüyor. Ortalığı savaş alanına çeviren aracın savrulduktan sonra ters yöne dönmesi görüntülere yansıyor.

PARTNER18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil
Artvinli sürücüler bu kavşağa çözüm bulunmasını istiyorArtvinli sürücüler bu kavşağa çözüm bulunmasını istiyor
Parkta dövüp dereye attılarParkta dövüp dereye attılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Donald Trump, 'terör' kelimesini kullanmadı!

Donald Trump, 'terör' kelimesini kullanmadı!

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Sivas'ta hakem isyanı! 'Sahaya düştü'

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Oyuncak silahla PTT'yi soydu!

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.