HABER

(Özel) Fatih’te sürücü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 09:08 | Son Güncelleme

Fatih’te bir araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgası çıktı.

Fatih’te bir araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgası çıktı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen sürücülerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 2 Kasım 2019 tarihinde Fatih’te meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile bir motosiklet sürücüsü yol üzerinde tartışmaya başladı. Bir anda büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada küfür, hakaret ve tehditler havada uçuştu. Aracını durduran otomobil sürücüsü motosikletli sürücünün üzerine yürüdü. Aynı şekilde otomobil sürücüsünün üzerine yürüyen motosikletli, otomobil sürücüsüne ‘Yolumdan gidiyorum ben’ diyerek tepki gösterdi. O esnada otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsüne saldırarak, motosikletliye ‘Sağdan gitsene’ diye karşılık verdi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü ‘Sana mı soracağım nereden gideceğimi’ dedi.

O anlar kamerada
Öte yandan kavgayı otomobil sürücüsünün yanında bulunan kadın ve çevredeki vatandaşlar ayırdı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

PARTNERDev pastalı dolarlı düğün! Dev pastalı dolarlı düğün!
Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebiPonzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi
MSB: Eylem hazırlığındaki 7 terörist öldürüldüMSB: Eylem hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

Duyan oraya akın etti! Jet Fadıl Caprice Gold'u karıştırdı!

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

25 öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 35 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Zebra midye', Çıldır Gölü'nü de tehdit ediyor

'Zebra midye' orada da görüldü!

Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

Ponzi Arzu’ya 300 yıl hapis talebi

MSB: Eylem hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü

MSB: Eylem hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü

Son dakika! Peş peşe operasyonlar! Gözaltılar var

Peş peşe operasyonlar! Gözaltılar var

Aile Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapılarında değişiklik Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Fatih ve Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.