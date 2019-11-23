HABER

(ÖZEL) Fatih’te yerinden çıkan su mazgalı ortalığı savaş alanına çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 09:16 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih Sahil yolunda bir su mazgalının yerinden çıkması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü.

İstanbul Fatih Sahil yolunda bir su mazgalının yerinden çıkması sonucu ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaklaşık 15 aracın zarar gördüğü olayda, vatandaşlar yol ortasında araçlarını tamir etmeye çalışırken ölümden dönen sürücüler yaşananlardan dolayı isyan etti.
Olay, dün saat 10.30 Kennedy Caddesi üzerinde Kocamustafa bağlantı yolunun altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprü altında bulunan su mazgallarının vidalarının gevşemesi sonucu mazgallardan birisi araçların geçişi sırasında yerinden çıkarak yola fırladı. Durumu fark etmeyen sürücüler, mazgal kapağının üzerinden geçtikten sonra araçları arıza vermeye başladı. Yaklaşık 15 aracın zarar gördüğü olayda büyük bir faciadan dönülürken yol kenarına güçlükle çekilen araçlar tamir edilmeye çalışıldı.
Bazı araçların lastikleri patlarken bazı araçların motor arızası verdiği ve hava yastıklarının patladığı görüldü. Yol üzerinde can güvenliğinin olmaması sebebiyle, olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler yolun iki şeridini trafiğe kapatarak yol üzerinde kontrollü geçişi sağladı. Karayolları yol bakım ekipleri olay yerine gelerek bölgede mazgalların tamir ve onarımını yaptı.
Öte yandan uzun araç kuyruklarının oluştuğu olay sonrasında vatandaşlar önlem alınmadığı için bu duruma isyan etti. Araçlarında aileleriyle sürücüler büyük korku yaşarken sürücüler durumun yasal takipçisi olacaklarını belirtti.

“Kimse önlem almamış”
Aracının tekeri parçalanan Uğur Akgürgen, “Köprü altında mazgal var orada yerinden çıkmış üzerinden geçtik son durumda budur. Bir tek ben değil benim gibi 4 tane arkada, önde 4 araba Allah korusun can güvenliğimiz yok. Kimse önlem de almamış araba yukarıya çıktı indi resmen, tutmasak zincirleme kaza olacaktı” dedi.

“Ölümden döndük”
Yoldaki mazgal kapağı yüzünden ölümden döndüklerini aktaran Zülfü Sönmez, “Bakırköy istikametinden Eminönü istikametine geliyorduk, köprünün altında su mazgallarının olduğu bölge var. Mazgalın bir tane yerinden çıkmış yol ortasına gelmiş. Yukarından aşağıya gelen çok sayıda araç üzerinden geçti. Lastikleri patlayanlar oldu, hava yastığı açılanlar oldu, aracının altını vuranlar oldu. Bizler burada ölümden döndük bu büyükşehir belediyesinin yaptığı bir hatadır. Biz hakkımızı savunacağız. İnsanların canının bu kadar ucuz olmaması gerekiyor” diye konuştu.

“Lastiğim yarıldı”
Araç içerisinde kalabalıktık olduklarını ve çok korktuklarını belirten Emre Vidat, “Eminönü’ne doğru gidiyorduk, yolda ne olduğunu görmedik ne varsa yol üzerinde ona çarptım lastiğim yarıldı. Araç içerisinden kalabalıktık durduk yere böyle bir şeyin olmasını anlamadık. Araç içerisinde bebek vardı, yeğenim haliyle çok korktuk” ifadelerini kullandı.

PARTNERBu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!Bu buluşma olay olmuştu...Burak Sergen'den eski eşine dava!
Kardeş kavgası kavgası kanlı bittiKardeş kavgası kavgası kanlı bitti
(ÖZEL) E-5’te yolcu indirmek istedi zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı(ÖZEL) E-5’te yolcu indirmek istedi zincirleme kazaya neden oldu: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

Sosyal medyada yer bildiriminde bulundu! Dehşeti yaşadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukluk arkadaşını sokak ortasında öldürmüştü! "Eşim hakkında ileri geri konuştu"

Sokak ortasında öldürmüştü! 'Eşim hakkında ileri geri konuştu'

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Son dakika Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması: Herkes bilsin!

Şehit Mehmet Selim Kiraz’ın babası mahkeme kararı sonrası konuştu

Baba Kiraz: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmadı

Son dakika Ege'de peş peşe deprem (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Ege'de peş peşe deprem!

Eğlenmek için çıktıkları gece kabusa döndü!

Eğlenmek için çıktıkları gece kabusa döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.