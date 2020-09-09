HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Fazla ve ayakta yolcuyla ara sokaktan kaçan minibüs sürücülerine ceza

(Özel) Fazla ve ayakta yolcuyla ara sokaktan kaçan minibüs sürücülerine ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 09:46 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu almasının yasaklanmasının ardından denetleme yapan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği, hem fazla yolcu hem de ayakta yolcu alarak uygulamaya yakalanmamak için ara sokaklardan kaçan sürücüleri durdurarak ceza kesti.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı.

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu almasının yasaklanmasının ardından denetleme yapan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği, hem fazla yolcu hem de ayakta yolcu alarak uygulamaya yakalanmamak için ara sokaklardan kaçan sürücüleri durdurarak ceza kesti.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Halk otobüsü, tramvay, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına ne kadar yolcu alınacağının ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınacak kararların ardından belli olacağı öğrenildi. Bu kapsamda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sütlüce kavşağında uygulama yapan polis ekipleri, minibüsleri durdurarak ehliyet, ruhsat ve gerekli belgelerin kontrollerinin ardından araçların içerisini kontrol etti.

Fazla ve ayakta yolcuyla kaçan sürücülere ceza
Denetim kapsamında polis ekipleri, bazı minibüs sürücülerinin fazla yolcu aldığı ve ayakta yolcu taşıdığını fark etti. Bunun üzerine ekipler, sürücülerin uygulamaya yakalanmamak için kaçtığı güzergaha geçerek beklemeye başladı. Beyoğlu Örnektepe’de denetime başlayan polis, ara sokaktan kaçarak gelen minibüs sürücüsünü durdurdu. Minibüsün içerisini de kontrol eden polis, sürücüye fazla yolcu olduğu gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.
Öte yandan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı denetimlerde genellikle sürücülerin ve yolcuların kurallara uyduğu, maske takıldığı görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
İstanbul'da endişelendiren görüntüİstanbul'da endişelendiren görüntü
Çarpıcı açıklamalar: Çocuklar maske takmalı mı? Çarpıcı açıklamalar: Çocuklar maske takmalı mı?
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
Marmara Denizi'nde korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Bakan Albayrak'tan çok önemli açıklamalar
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
İlginizi Çekebilir
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
FOX TV'de Selçuk Tepeli dönemi başladı! Fatih Portakal son kez FOX TV'de
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Haberler peş peşe geldi! Görevden alınanların sayısı artıyor
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Diğer Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları! İstanbul Valiliği duyurdu (Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak mı?)
İstanbul'da yeni koronavirüs tedbirleri! Valilik duyurdu
7 bin depreme neden olan fay hattıyla ilgili korkutan açıklama: 7 şiddetinde deprem üretebilir
7 bin depreme neden olan fay hattıyla ilgili korkutan açıklama
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs konusunda yeni kararlar aldı
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs konusunda yeni kararlar aldı
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! İstanbul için yağış uyarısı
İstanbul için yağış uyarısı
Ankara için rahatlatan açıklama! 'Eylül sonunda rahatlayacağını tahmin ediyoruz'
Ankara'da yüksek vaka artışıyla ilgili rahatlatan açıklama
Altunizade metrobüs durağında yoğunluk
İstanbul'da endişelendiren görüntü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.