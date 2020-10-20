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(Özel) Fazla yolcu aldığı için ceza yiyen taksiciden ilginç savunma: Haberim yoktu, bugün başladım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 15:38 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda toplu taşıma araçları üzerinde gerçekleştirilen Korona virüs uygulamasında fazla yolcu aldığı için ceza yiyen taksici kendini “İşe yeni başladım, bilmiyordum” sözleriyle savundu.İstanbul Emniyet Müdürlüğünce bugün kent genelinde birçok noktada toplu taşıma araçları üzerinde Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetlemesi gerçekleştirildi.

Beyoğlu’nda toplu taşıma araçları üzerinde gerçekleştirilen Korona virüs uygulamasında fazla yolcu aldığı için ceza yiyen taksici kendini “İşe yeni başladım, bilmiyordum” sözleriyle savundu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünce bugün kent genelinde birçok noktada toplu taşıma araçları üzerinde Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetlemesi gerçekleştirildi. Beyoğlu Kasımpaşa’daki uygulama noktasında da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ve Motosikletli Trafik Polisleri hazır bulundu. Ekipler, halk otobüslerini, dolmuşları ve ticari taksileri tek tek denetleyerek kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

“Haberim yoktu, ben taksiciliğe bugün başladım”
Ekiplerin denetlemelerine kurallara uymayarak aracına fazla yolcu alan bir ticari taksi sürücüsü takıldı. Takside sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görülürken, taksiciye Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Böyle bir kuraldan haberi olmadığını söyleyen taksi şoförü ise, “Ben çalışmaya bugün başladım, böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Taksiye bugün çıktım, ben ilk kez bugün kullanıyorum taksiyi, böyle bir kural olduğunu bilmiyordum. Cezası olduğunu bilsem hiç fazla yolcu alır mıydım. Ben başka bir firmada çalıştım daha önce, orası iflas edince taksiciliğe başladım” dedi.

Fazla yolcu alan otobüs şoförü “Biz kurallara uyuyoruz”
Uygulama kapsamında denetlenen bir belediye otobüsünün ise otobüslerde bulunan karşılıklı dörtlü koltuklara çapraz şekilde oturulması kuralına uymadığı tespit edildi. Öte yandan, aynı otobüsün içerisinde yasal sayıdan fazla kişi bulunduğu da görülünce yolcuların bir kısmı araçtan indirildi. Kurala uymadığı için kendisine ceza kesilen otobüs şoförü ise, “Biz kurallara uyuyoruz. Ben durağa gelince vatandaşlar bir anda otobüse binmek için saldırmaya başladı. Biz kurallara uyuyoruz, uymayanları da uyarıyoruz. Burada benim elimde olan bir şey yoktu. Bundan sonra daha da dikkat edeceğiz. Ama benim burada bir günahım yok” diye konuştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamaların devam edeceği öğrenildi.

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