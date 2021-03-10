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  4. (ÖZEL) Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku

(ÖZEL) Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku

10.03.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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(ÖZEL) Fazla yolcu taşıyan minibüs şoförüne trafik polisi şoku

Bahçelievler’de fazla yolcu alan minibüs şoförü seyir halindeyken bir anda trafik polisini karşısında görünce şoke oldu.

Bahçelievler’de fazla yolcu alan minibüs şoförü seyir halindeyken bir anda trafik polisini karşısında görünce şoke oldu. 9 fazla yolcu taşıyarak korona virüs kurallarını hiçe saydığı için bin TL para cezası kesti.
Bahçelievler’de Şirinevler Kuyumcukent seferini yapan minibüs şoförü 29 Ekim caddesi’nde trafik polisi ile karşılaşınca şoke oldu. Minibüsü durduran trafik ekipleri, içerisindeki yolcuları dışarı çıkararak tek tek saydı. Minibüsten 9 fazla yolcu çıktı. Ekipler, şoföre ’Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet’ suçundan toplamda bin TL para cezası kesti.

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