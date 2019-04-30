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(Özel) Fenomen oldu hayatı da kazancı da değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:34 | Son Güncelleme

Gaziantep’te esnaflık yapan Mehmet Akar’ın katıldığı yarışma programı sonrası hem hayatı hem de kazancı değişti.

(Özel) Fenomen oldu hayatı da kazancı da değişti

Gaziantep’te esnaflık yapan Mehmet Akar’ın katıldığı yarışma programı sonrası hem hayatı hem de kazancı değişti. Program sonrasında Türkiye’nin konuştuğu isim haline gelen Akar, fenomenliğini ise yaklaşık 15 bin TL’ye yaptırdığı dev tabela ile tescilledi.
Gaziantepli esnaf Mehmet Akar’ın katıldığı bilgi yarışması sonrasında hayatı da kazancı da değişti. Yarışmada sempatik tavırları, sık sık gülmesi ve oynaması ile gündeme gelen Mehmet Akar, yarışmadan 30 bin TL kazandı. Fenomen olan Akar, memleketine geri döndükten sonra kendisini tanıyan tanımayan herkesin ilgisini gördü. Kuruyemiş dükkanına her gün tanımadığı kişilerin gelip kendisiyle resim çektirdiğini söyleyen Mehmet Akar, fenomenliğini yaptırdığı dev tabela ile tescilledi. Lakabı ve iş yerinin ismi Okacha olan Akar, yarışmadan kazandığı parayı kimsesizler için bağışlarken, cebinden harcadığı 15 bin TL ile iş yerinin tabelasını değiştirdi. Yarışmayı fırsata çeviren Mehmet Akar, yarışmadan sonra işlerinin de arttığını, fotoğraf çektirmek isteyen birçok kişinin alışveriş bahanesi ile iş yerine geldiğini söyledi. Akar, yarışmanın sunucusu Murat Yıldırım’la çekilen fotoğrafını yerleştirdiği tabelaya ’fenomen’ yazdırdı.
Kendisini Türkiye’nin her yerinden görmeye gelenlerin olduğunu ve bu nedenle tabelayı değiştirdiğini belirten Akar, “Türkiye’nin çeşitli illerinden beni görmeye gelenler oluyor. Antalya’dan Urfa’dan, Diyarbakır’dan, Yozgat’tan gelenler var. Çok güzel duygular yaşıyoruz. Yarışmanın bu kadar ses getireceğini hiç hesap etmemiştim, hiç düşünmemiştim. Bir değişiklik yapalım dedik. Tabelamızı değiştirmeye karar verdik. Tabelayı yaptırdık. Sağ tarafına yarışmadaki fotoğrafımı, sol tarafına da Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun fotoğrafını koyduk. Gerçekten insanların çok fazla ilgi alakasını çekiyor. Şimdi tabelayı gören geliyor. Fotoğraf çektiriyor. İnsanlar şaşırıp ‘Sen o yarışmadaki adam değil misin’ diye soruyor ve renkli sohbetlere koyuluyoruz. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Ben tanındığımı filan sanıyordum ama yerimizi bulamayan çok fazla insan varmış. Otobüs ile yolculuk yaparken insanlar bakıyor. Tabelayı görüp geliyor. Tabelayı değiştirmemiz çok etkileyici oldu. İyi ki de değiştirmişiz tabelayı. Bu kadar sevileceğimi hiç tahmin etmemiştim. Çok mutluyum” dedi.

Gaziantep’e işi düşen Akar’ı da görmeye geliyor
Bir işi nedeniyle Kahramanmaraş’tan Gaziantep’e geldiğini belirten Murat Kara isimli vatandaş ise tabelayı görünce Mehmet Akar’ı görmek istediğini ve iş yerinin önünde durduğunu ifade etti. Kara, "Ben Kahramanmaraş’ta oturuyorum. Gaziantep’e işim düştü. Mehmet Kara’yı görmek istedim. Geldim, gördüm çok sevecen birisi ekranlarda gördüğümüzden daha sevecen. Bizi ağırladı, misafir etti. Bize Gazianteplilerin misafirperver olduğunu gösterdi. Yani biraz tuhaf olabilir ama ben adresi karıştırdım, bulamadım. Bir anda geçtiğim yerde tuhaf bir tabela gördüm. Bir baktım tabelada Mehmet ağabeyimizin yarışma programındaki fotoğrafı filan var. Gerçek o mu diye içeri girdim Mehmet ağabeyi gördüm. Birbirimize sarıldık, çok samimi bir insan” diye konuştu.

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