(Özel) Filmi çekiliyordu...Baharın müjdecisi ilk o geldi

Türkiye’nin tek Avrupa Leylek köyü Eskikaraağaç’ın simgesi haline gelen Yaren Leylek, her yıl olduğu gibi bu yıl da göçten ilk önce gelen leylek oldu. 8 yıldır kayığına konarak birlikte balığa çıktığı Balıkçı Adem Yılmaz, köyün simgesi haline gelen Yaren Leylek’in gelişine çok sevindiğini belirterek ‘’Yarın ağlarımı onun için atacağım. Göçten geldi. Yorgun ve açtır’’ dedi. Balıkçı Adem Amca ile Yaren Leylek’in öyküsünü konu alan filmin çekimleri ise Karacabey’deki köyde sürüyor.

Avrupa Leylek Köyü Eskiakraağaç’ın simgesi haline gelen Adem Amca ve Yaren Leylek, bu yılda bir birbirlerine kavuşmayı başardı. Önceki gün köye ilk gelen leylek olan Yaren Leylek yuvasında görüldü. Haberi alır almaz yuvasında leyleği ziyaret eden Adem Yılmaz ise hemen balığa çıkarak göçten gelen leyleğini kayığında besledi.

Henüz toplu leylek sürüleri ülkemizde görülmezken Eskikaarağaç’ın simgesi haline gelen Yaren Leylek önceki gün Avrupa Leylek Köyü olan Karacabey Eskikaraağaç Mahallesine ulaştı. Martın ilk haftası yuvalarına yerleşmesi beklenen leyleklerden önce köye ulaşan Yaren Leylek köyde büyük coşkuya sebep oldu.

Emekli olduktan sonra köyüne geri dönerek Balıkçılıkla geçimini sağlayan Adem Yılmaz, 8 yıldır her baharda kayığını Yaren Leylek ile paylaşıyor. Göçten gelir gelmez Adem Amcanın kayığına konarak onunla hasret gideren Yaren Leylek ile Adem Amca’yı görenler ise gözlerine inanamıyor.

Henüz toplu leylek sürüleri ülkemize varmamışken önceki gün yağışlı ve fırtınalı havaya rağmen köye ilk ulaşan leylek yine Yaren oldu. Normal şartlarda martın ilk haftası itibariyle yuvalarına yerleşmesi gerekirken Yaren Leylek bu yılda şubat bitmeden göçten gelen ilk leylek olmayı başardı.

Filmin başrol oyuncusu geldi

Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesini konu alan bir film içinde köyde çekimlere başlayan ekip ise leyleği yuvada görünce büyük bir heyecan yaşadı. Ekiptekiler ‘başrolümüz geldi’’ şeklinde durumu yorumlarken o anlar renkli görüntülere de sebep oldu.

‘Herkes havada beklerken Adem Amca Kayığına indirdi’’

Köyde yaşanan bu renkli görüntüleri Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da sosyal medya hesabına taşıdı. Özkan yaptığım paylaşımda ‘İnsanlar leyleği havada görmek için sabırsızlanırken Adem Amca’mız kayığına indirdi bile :)’’ ifadesine yer verirken paylaşım yoğun ilgi gördü.

İlk geldiğini duyunca heyecanı gözlerinden okunuyordu

Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş o anları ‘’Adem Amca’ya gidip haber verdiğimde ağzı kulaklarına vardı. İlk önce yuvasında ziyaret ettik Yaren’i. Akşamüstü hemen ağlarını attı göle attı. Sırf Yaren için balık yakaladı. Normalde leyleklerin gelişine 1-2 hafta var. Ancak Yaren Leylek sanırım bu köyün maskotu olduğunu biliyor ve her yıl zaman kaybetmeden köye ilk gelen leylek oluyor. Ve geldiği gün Adem Amca’nın kayığına yine konuyor. Bu yıl birlikteliklerinin 8. yılı’’ dedi.