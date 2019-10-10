(Özel) Fırat Harekatı’nda şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak’ın babasından duygulandıran sözler:

Fırat Kalkanı’nda şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak’ın babası Hasan Albayrak, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlere seslenerek, “Eğer bana görev düşerse bu yaştan sonra yapmaya hazırım. Bütün askerlerimizin arkasındayız” dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı’nda 22 Aralık 2016 tarihinde El Bab’da şehit düşen Piyade Binbaşı Bülent Albayrak’ın Kocaeli’de yaşayan babası Hasan Albayrak, dün başlayan Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlere seslendi. Oğlunun terör örgütlerinin Türkiye sınırında etkili olmalarını engellemek için şehit olduğu topraklarda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kutsal bir göreve çıktığını söyleyen Hasan Albayrak, tüm askerlerin arkasında olduğunu söyledi. Gerektiğinde yaşına aldırış etmeden askerlerle birlikte savaşabileceğini söyleyen şehit babası Albayrak, harekatta görev alan askerlerin anne, baba ve yakınlarına seslenerek gururlu ve huzurlu olmalarını söyledi.

“Onlar, "Biz seve seve mücadele edeceğiz’ diye yemin ederler”

Oğlunun önemli bir görevde şehit olduğu için gururlu olduğunu söyleyen Albayrak, “Şehit olmadan önce ben Bülent Binbaşı ile sürekli telefondan görüşüyordum. 21 Aralık gecesi kapı çalındı. Kapı çalındığında ben o saatte asla açmam. Israrla çalındı ben yine de açmadım. Kapı komşumun olduğunu anlayınca kapıyı açtım. Kapıyı açtığım zaman karşımda Ana Üs Komutanımız, kaymakamımız ve belediye başkanımız vardı. Ben önce şaşırdım. ‘Hayır ola’ dedim. ‘İçeri 5 dakika girelim’ dediler. İçeri girdiklerinde ben hemen bana bir şey söylemeyin, ben konuyu anladım, hiçbir şey anlatmayın dedim. Bülent Binbaşımızın şehit haberini aldığım zaman oğlumu kaybetmiş olmamın bir üzüntüsü vardı. Evlat acısı çok zor. Ama Türk toplumunda kol kırılır yen içine kalır anlayışı vardır. İçeride ve dışarıdaki düşmanları sevindirmemek adına biz üzüntümüzü dışarı vurmayız, bugüne kadar da vurmadık. Oğlum ve bütün silah arkadaşları mezun olurken, yemin ederler. Onlar, ‘Biz seve seve mücadele edeceğiz’ diye yemin ederler. Biz gururlu, onurluyuz, başımız dik. Bu Bülent binbaşım ve onun silah arkadaşları sayesinde oluyor” dedi.