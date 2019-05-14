HABER

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin konuklarından Güney Afrika kürklü foku "Paples" ile bakıcısı arasında bir yılda oluşan dostluk bağı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.Almanya’nın Frankfurt kentinden 2 yıl önce getirilen fok, bakıcısıyla arasındaki ilişkinin duyulmasıyla kısa sürede en fazla ziyaret edilen hayvanlar arasında yerini aldı.

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin konuklarından Güney Afrika kürklü foku "Paples" ile bakıcısı arasında bir yılda oluşan dostluk bağı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Almanya’nın Frankfurt kentinden 2 yıl önce getirilen fok, bakıcısıyla arasındaki ilişkinin duyulmasıyla kısa sürede en fazla ziyaret edilen hayvanlar arasında yerini aldı. Bursa’nın Soğanlı Mahallesi’nde 1998 yılında kurulan ve 129 türden bin 455 hayvanın barındığı Bursa Hayvanat Bahçesi’nde kendisine ayrılan 400 metrekare havuz ve 200 metrekare karasal alanda hayatını sürdüren "Paples", özellikle beslenme saatlerinde yaptığı ilginç sevinç gösterileriyle ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Ziyaretçiler, geldiği ilk günden beri "Paples"in, bakıcılığını yapan Ali Aydın, ile aralarındaki bağ karşısında da şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
2 yıldır Zoopark’ta görev yaptığını belirten Ali Aydın, "Bir yıldır bahçedeki fok ve penguenlerin bakımıyla ilgileniyorum. Daha önce yırtıcı hayvanlara bakıyordum. Onlarla bu kadar yakın olmamıştım. Paples ile ilgilenmek çok daha farklı. Bir kere bana çok yakın ve çok akıllı. Her yapılan hareketi öğrenebilen bir hayvan. Çoğu şeyi hafızasında tutabiliyor" dedi.
Aydın, Paples’in Bursa’ya gelmeden önce bakımıyla ilgili eğitim aldığını belirterek, "İlk geldiğinde o da ben de ufak bir yabancılık çektik. Çok kısa sürede birbirimize alıştık. Paples 13 yaşında. Çok hareketli bir fokumuz. Balığı çok seviyor. En çok yediği şey balık. Sardalya çok seviyor ama hamsi de tüketiyor. Beslemelerini elle yapıyoruz. Birebir temasla yapıyoruz. Önüne döküp de yemesi gibi değil, tek tek elimizle ağzına vererek besliyoruz. Gündüz iki akşam da bir olmak üzere günde 3 öğün besleniyor" diye konuştu.
Hayvanat bahçesinde bulunan Afrika Penguenleriyle de çok iyi arkadaşlık kurduğunu belirten Aydın, "Penguenlerde acıktığı zaman hemen koşarak yanıma geliyorlar, onları elleriyle balık vererek besliyorum. Herkes penguenlerin soğuk memleketlerde yaşadığını zannediyor ama bunlar Afrika pengueni. Sıcakta da yaşayabiliyor" diye konuştu.

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu

(Özel) Fok ile bakıcısının dostluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

F.Bahçe'ye WinWin kampanyasından çılgın gelir!

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

CHP iki partiden daha destek isteyecek!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Kırmızı Periler Diyarı göz kamaştırıyor

Okuldan eve dönerken dehşeti yaşadı

Korkunç olay! Okuldan eve dönerken...

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Bu türbenin yerini gören şaşkına dönüyor!

Tunceli'de savaş uçağı ve helikopter destekli operasyon

Tunceli'de savaş uçağı ve helikopter destekli operasyon

Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi!

Yüzük için yaşlı komşusunu bu hale getirdi!

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.