(ÖZEL) Fransa’da 2 Türk oyucu “En sevilen sanatçı” ödülü aldı

Fransa’nın Lyon kentinde gerçekleştirilen 9’uncu Geleneksel Lyon Festiculture etkinliğinde hayranlarıyla buluşan ünlü oyuncular Öykü Gürman ve Murat Yıldırım, “En sevilen sanatçı” ödüllerine layık görüldü.

Fransa’nın Lyon kentinde gerçekleştirilen 9’uncu Geleneksel Lyon Festiculture etkinliğine türk oyuncular damgasını vurdu. Türkiye ve yurt dışında yayınlanan “Sen Anlat Karadeniz” dizisinin Asiye Kaleli adlı karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, 9’uncu Geleneksel Lyon Festiculture etkinliğinde “en sevilen kadın sanatçı” ödülüne layık görüldü. Etkinlikte “en sevilen erkek oyuncu” ödülü ise ünlü oyuncu Murat Yıldırım’a takdim edildi.

“Şiddet sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde ve birçok türde”

20’den fazla ülkede yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin izleyicileri neden bu kadar etkilediği sorusunun yöneltildiği Öykü Gürman, dizinin konusunun sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde var olan şiddet sorunu olması ve aile bağı, güven duygusu, sevda ve dramı barındırması ile açıkladı. Gürman, şiddetin sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde ve sadece kadına yönelik değil, erkeklere ve hayvanlara karşı da var olduğuna değinerek, “Sadece kadına değil, her türlü şiddetin karşısındayız. Ama dizi şiddet gören bir kadının hikâyesi ile başlayınca elbette çok ilgi çekti” dedi. Dizinin seyircilerin ilgisini çekmesinin bir diğer sebebi olarak da, içinde hem dramı, hem sevdayı, aile bağlarının işlendiğine dikkat çekti. Osman Sınav’a teşekkür eden Gürman, “Bir baba gibi, bir ağabey gibi hepimizi sarıp sarmaladı, hepimizin fark edilmesine ve çok iyi yerlerde olmasına sebep oldu” dedi.

“En sevilen erkek sanatçı” ödülünü alan Murat Yıldırım İhlas Haber Ajansı muhabirine evliliği ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. Son dönemde yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in sunuculuğunu yapan ünlü oyuncu, “3 yıldır dizi yapmıyorum. Bana teklifler geldi fakat biraz sinema ve yarışma programı ile ilgilenmek istedim. Önümüzdeki sezon kısmet olursa dizi yapmak istiyorum fakat yarışma ile beraber nasıl olur bakacağız” dedi.