(Özel) Fren yerine gaza basınca işyerine daldı

Kağıthane’de sokak üzerinde kapalı kasa minibüsle seyir halinde olan bir sürücü, fren yerine gaza basınca demir direği ve kepengini kırdığı iş yerine daldı. Maddi hasar oluşan akıl almaz kaza güvenlik kameralarına yansırken, sürücü ve içeridekiler ise neye uğradığını şaşırdı.

Kaza, önceki gün saat 17.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü Ford Transit marka 34 TB 5071 plakalı kapalı kasa minibüsle seyir halinde olan Ziyaettin Yavuz (56), girdiği sokaktaki iş yerinin önüne aracı park etmek istedi. Ancak o esnada sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle fren yerine gaza bastı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, önce bir iş yerinin önündeki demir direğe ardından da park halindeki araca çarptıktan sonra kepengi kırarak iş yerine daldı.

Neye uğradığını şaşırdılar

Sürücünün ve içeridekilerin neye uğradığını şaşırdığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Akıl almaz kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sürücü minibüsle demir direğe çarptıktan sonra kepengi kırıyor. Minibüs ardından iş yerine ve park halindeki bir araca çarparak durabiliyor. Minibüs sürücüsü aracın içerisinden inerek işyerinden dışarıya çıkıyor.