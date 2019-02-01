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(Özel) Fren yerine gaza bastı markete daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 09:31 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da otomobiliyle otoparktan çıkmak isteyen bir sürücü, dönüş yapacağı sırada fren yerine gaza basınca hipermarketin içine daldı.

Eyüpsultan’da otomobiliyle otoparktan çıkmak isteyen bir sürücü, dönüş yapacağı sırada fren yerine gaza basınca hipermarketin içine daldı. Marketin savaş alanına döndüğü olayda müşteriler neye uğradığını şaşırdı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazada kasada ödeme yapan bir kişi aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.
Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir hipermarkette meydana geldi. İddiaya göre, 34 VY 9734 plakalı aracın sürücüsü markette alışverişini tamamladıktan sonra aracına bindi. Market alanı içerisinde bulunan otoparktan aracıyla geriye doğru çıktığı anda frenle gaz pedalının yerini karıştıran sürücü süratle hipermarketin içine daldı. Aracın marketin içerisine girmesiyle ortalık savaş alanına dönerken müşteriler büyük panik yaşadı. Kaza sonrası panik yaşayan sürücü otomobilden çıkartılarak sakinleştirilmeye çalışıldı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Araç, olay yerine çağrılan çekici ile marketin içerisinden çıkartıldı.

Aracın markete daldığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otoparktan çıkmaya çalışan araç manevra yapacağı sırada birden hızlıca marketin içine giriyor. Çarpmanın etkisiyle market savaş alanına dönerken müşterilerin yaşadığı panik anları görülüyor. Kasanın önünde ödeme yapan bir kişinin son anda altında kalmaktan kurtulduğu görüntülere yansıyor.

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