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(Özel) Futbolcuların antrenmanını izleyip, soyunma odasındaki eşyaları çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 08:59 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’nda bir halı sahada amatör futbolcuların antrenmanını izleyen bir kişi, daha sonra soyunma odalarından paraları ve telefonları çaldı.Olay, Veliefendi Mahallesi’ndeki Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi.

İstanbul Zeytinburnu’nda bir halı sahada amatör futbolcuların antrenmanını izleyen bir kişi, daha sonra soyunma odalarından paraları ve telefonları çaldı.
Olay, Veliefendi Mahallesi’ndeki Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, saha kenarına gelerek Eroğlu Spor Kulübü’nün antrenmanını izlemeye başlayan bir kişi, bir süre sonra soyunma odalarının bulunduğu bölüme yöneldi. Şüpheli, oyuncuların malzemeleri ve özel eşyalarının bulunduğu odaya girerek içerideki paraları ve telefonları çaldı. Cep telefonuyla konuşarak yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli, olayın ardından sakin tavırlarla uzaklaştı.

“17 tane oyuncumuzun cep telefonu çalındı”
Hırsızlığın yaşandığı sırada öğrencilerle idman yapan Eroğlu Spor Kulübü antrenörü Ramazan Düzgün, “Saat 19.00’da idmanımız başladı. Biz idmandayken soyunma odasına girmiş. 17 tane oyuncumuzun cep telefonu çalındı. Gece 03.00’e kadar karakoldaydık. Hem oyuncularımız hem de velilerimiz ifade verdi. Memur arkadaşlar gereğini yaptı. En yakın zamanda yakalanmasını bekliyoruz” dedi.
İdmanları birçok kişinin izlediğini söyleyen Düzgün, “İdmanımızı izliyor. İdman başladıktan 5-10 dakika sonra soyunma odasına girip direkt bizim odamıza giriyor. Daha önceden keşif yapmışa benziyor. Bu tesisi iyi bilen bir insan olduğunu düşünüyorum. Matematiksel bir hesaplama yaptığımız zaman 25 bin liralık zarar var. Son model telefonlar, çocukların paraları süpürüldü” diye konuştu.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kırmızı tişörtlü bir kişi, bir süre antrenmanı izledikten sonra soyunma odalarına yöneliyor. Yüzünü saklayarak soyunma odasına giren şahıs, iki dakika sonra odadan çıkarak uzaklaşıyor.

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