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(Özel) Galata Köprüsü’ndeki çukurlar sürücülere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 09:26 | Son Güncelleme

Her gün binlerce aracın geçtiği Galata Köprüsü’nde önceden tamiratı yapılan yolda oluşan çukurlar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Her gün binlerce aracın geçtiği Galata Köprüsü’nde önceden tamiratı yapılan yolda oluşan çukurlar, sürücülere zor anlar yaşattı. Duruma tepki gösteren sürücüler, yetkililerden kazaya davetiye çıkartan yolun bir an önce düzeltilmesini istedi.
Galata Köprüsü üzerindeki yolun bir bölümünde bir süre önce yapılan tamirat yapılmıştı. Ancak o tamirat yapılan yerde bir süre sonra çukurlar oluştu. Her gün binlerce aracın geçtiği yolun birçok noktasında küçük ve büyük boyutlarda oluşan çukurlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar yetkililerden bir an önce kazaya davetiye çıkartan yolun tamir edilmesini istedi.

“Cana gelmeden bir an önce önlem alınırsa iyi olur”
Konu hakkında konuşan bir sürücü, “Yolların durumu iyi değil araçlar geçerken problem yaşıyor. Çukurlar, yer yer ayrıklar var dikkatli bakınca belli oluyor bu durum araçlara sıkıntı oluşturuyor. Araç hızlı girince kasis etkisi oluyor. Araç hızlı gelirse direksiyon hakimiyetini kaybetme riski bile var asfaltlanması lazım. Yetkililerden herhangi bir kaza olmadan buraya biraz özen göstermelerini talep ediyoruz. Cana gelmeden bir an önce önlem alınırsa iyi olur” dedi.

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