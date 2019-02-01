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(Özel) Gazete okuyormuş gibi yapıp şarjdaki telefonu çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 09:33 | Son Güncelleme

Sultangazi’de bir kahvehaneye gelerek gazete okuyormuş gibi yapan şahıs, çay ocağının bulunduğu yerde şarjda olan telefonu güpegündüz çaldı.

Sultangazi’de bir kahvehaneye gelerek gazete okuyormuş gibi yapan şahıs, çay ocağının bulunduğu yerde şarjda olan telefonu güpegündüz çaldı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaye gelerek çay ocağının yakınlarına oturan şahıs, kahvede çalışan Yaşar Türkdağ’ı izlemeye başladı. Gazete okuyormuş gibi yapan şahıs Türkdağ’ın çay ocağından uzaklaşacağı anı bekledi. İddiaya göre Yaşar Türkdağ dışarıya çıktığında harekete geçen şahıs yerinden kalkıp ocağa yöneldi. Şarjda olan telefonu gözüne kestiren şahıs telefonu alıp hızla kahveden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

“Gündüz vakti göz göre göre buradan almış”
Telefonu çalınan kahvehane çalışanı Yaşar Türkdağ, “Ben tek çalıştığım için dışarıya çay verirken o şahıs beni takip etmiş. Ben çıktığım zaman dışarı gelmiş buradan çıkartmış telefonu şarjdan götürmüş. Tanımıyorum. Bildiğimiz bir insan olsa zaten kahvede kamera sistemi var girmez. Gündüz vakti göz göre göre buradan almış gitmiş” dedi.

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