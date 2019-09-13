HABER

(Özel) Gaziantep’i kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 09:18 | Son Güncelleme

Gaziantep’i kana bulamaya hazırlanan canlı bomba, jandarmanın yaptığı başarılı operasyonla yakalandı.Suriye’nin Halep kentinde eğitim alarak, Türkiye’de eylem yapma hazırlığında bulunan DEAŞ Terör örgütü üyesi Mamun El Bekar, Gaziantep’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonla yakalandı.

(Özel) Gaziantep’i kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı

Gaziantep’i kana bulamaya hazırlanan canlı bomba, jandarmanın yaptığı başarılı operasyonla yakalandı.
Suriye’nin Halep kentinde eğitim alarak, Türkiye’de eylem yapma hazırlığında bulunan DEAŞ Terör örgütü üyesi Mamun El Bekar, Gaziantep’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonla yakalandı. Uzun süren çalışmaların ardından yürütülen takip ve operasyonla yakalanan terörist, sağlık kontrolünün ardından Gaziantep adliyesine götürüldü.

Nefes kesen operasyon
Gaziantep İl Jandarma ve Şehitkamil İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Suriye’de eğitim alan DEAŞ terör örgütü üyesi Mamun El Bekar’ın Gaziantep’te eylem yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Uzun süre çalışma yürüten ve teknik takip başlatan ekipler, yaptıkları çalışmalarda Suriye uyruklu teröristin izini buldu. Teröristi yakın takibe alan ekipler, teröristin gizlendiği hücre evini belirlemek için bir süre çalışmalarını sürdü. Suriyeli Mamun El Bekar, takip edildiğini fark etmesi üzerine yolunu değiştirince jandarma ekipleri operasyona start verdi. Başarılı bir operasyon ile terörist İncilikaya Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı. DEAŞ’li terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Özel) Gaziantep’i kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı

PARTNER Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş! Kredi kartını çaldığı anne-babasını öldürtmek için kiralık katil tutmuş!
4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu4. kattan düşen sıva parçası az daha öldürüyordu
(Özel) Askerlik bahanesiyle para toplayan gençler gözaltına alındı(Özel) Askerlik bahanesiyle para toplayan gençler gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

Türk bayrağını çalıp Rum tarafına kaçmıştı! Harekete geçildi

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

ABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi! 'Söz konusu protesto hakkında...'

ABD Dışişleri Sözcüsü o soruyu geçiştirdi! 'Söz konusu protesto hakkında...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.