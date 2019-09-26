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(ÖZEL) Gaziosmanapaşa’da depremden hasar gören bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:24 | Son Güncelleme

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Gaziosmanpaşa’daki bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.

İstanbul’da meydana gelen depremin ardından Gaziosmanpaşa’daki bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Binada yaşayanlar tahliye edilirken, çevrede güvenlik önlemi alındı.
İstanbul’da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçıları nedeniyle Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde bir binada çatlaklar oluştu. Depremi hisseden vatandaşlar hemen sokağa dökülerek durumu yetkililere haber verdi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrilen binada yaşayanlar tahliye edildi.

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