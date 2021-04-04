HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (ÖZEL) Gaziosmanpaşa’da zehir taciri taksici yakalandı

(ÖZEL) Gaziosmanpaşa’da zehir taciri taksici yakalandı

04.04.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da polis ekiplerince durdurulan ticari taksinin içerisinde yüklü miktarda sentetik uyuşturucu madde yakalandı.

(ÖZEL) Gaziosmanpaşa’da zehir taciri taksici yakalandı

Gaziosmanpaşa’da polis ekiplerince durdurulan ticari taksinin içerisinde yüklü miktarda sentetik uyuşturucu madde yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen taksi sürücüsü İsa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliğine bağlı narkotik ekipleri Kazım Karabekir Mahallesi İmam Hatip Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.
Taksi içerisinde gerçekleştirilen aramada vakumlanmış halde 545 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ile 1 adet cep telefonu da ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan taksi sürücüsü İsa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulunduNesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Adana Valiliği'ne yönelik hain saldırıda yeni bilgiler ortaya çıktı

5 yıllık firar son buldu! Talimatlar 'Arges'ten'

Dilenci kadınlara para verdi, tacizci ilan edildi! Genci böyle kovaladılar

Dilenci kadınlarla gencin 'taciz' kovalamacası!

TEM otoyolunda lüks otomobillerin makas terörü!

TEM otoyolunda lüks otomobillerin makas terörü!

Böyle görüntülendi! Lüks rezidanstan bavulun içine koyup ayrıldı

Böyle görüntülendi! Lüks rezidanstan bavulun içine koyup ayrıldı

Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!

Direksiyonu bıraktı, ayağa kalkıp dans etti!

Kars'ta ayılar kış uykusundan uyandı

Yer: Kars! Yeniden ortaya çıktılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.