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(ÖZEL) 'Gece metrosu'nda sefer başına ortalama 310 yolcu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 24 saat ulaşım' sloganıyla başlatılan, metroların gece çalıştırılmasının ilk verileri geldi.

Mehmet DEMİRKAYA- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul'da 24 saat ulaşım' sloganıyla başlatılan, metroların gece çalıştırılmasının ilk verileri geldi. Gündüz saatte ortalama 25 bin kişinin taşındığı en yoğun metro ile gece saatte ortalama 1800 kişiyle sefer yapılıyor. Aynı hatta, sefer başına ortalama 310 yolcu düşüyor.

İBB Basın Danışmanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 5 metro hattında 30 Ağustos'ta başlatılan 'İstanbul'da 24 saat ulaşım' projesiyle bugüne kadar 24.00 ve 06.00 saatleri arasında, toplam 595 bin 481 kişi yolculuk etti. Eğlence mekanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerden geçen, Yenikapı- Hacıosman metrosu, toplam 245 bin 908 yolcu ile gece en çok kullanılan hat oldu. İkinci sırada 146 bin 746 yolcu ile Yenikapı- Atatürk Havalimanı metrosu, üçüncü sırada ise 118 bin 410 yolcu ile Kadıköy- Tavşantepe (Pendik) metrosu yer aldı.

BOŞ METRO SEFERLERİ

İBB'den alınan, cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan geceler ile bayram geceleri çalıştırılan metroların ekim ayına ait, çift biletli yolculuk verileri şöyle:

'Ekim ayında Yenikapı-Hacıosman metrosunda geceleri 99 bin 989 kişi yolculuk etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile birlikte toplam 9 geceyi kapsayan verinin günlük ortalaması 11 bin 110 yolcu, saatlik ortalama ise 1852. Metro A.Ş.'nin 2018 yılı verilerine göre aynı metro gündüzleri saatte 21 bin 580 kişi taşıyor. Diğer 4 metro hattında da durum aynı oranlarda.'

Yapılan yolculuklarda, saat 02.00'ye kadar söz konusu hatlarda, gündüz ile kıyaslanmasa bile yoğunluk olduğu görülüyor. Ancak saat 03.00'ten sonra bazı seferler neredeyse boş vagonlarla yapılıyor.

İBB Basın Danışmanlığı yetkilisi, metroların geceleri çalıştırılmasının karı ya da zararının ne olduğuna ilişkin şunları söyledi:

"Tüm toplu taşıma projelerinde ve ürünlerinde fizibilitenin önemli bir değişkeni olarak toplumsal fayda kavramı esas alınmaktadır. Amacımız, İstanbulluların ihtiyaçlarını ve isteklerini uluslararası standartlarda karşılayacak hizmet sağlamaktır. Bununla birlikte 'gece metrosu' hizmeti kapsamındaki gelirimiz de beklentilerin çok üzerinde memnuniyet vericidir."

İMAMOĞLU'NUN 'ÜCRET' AÇIKLAMASI

Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 'gece metrosu' ile ilgili, "Özellikle gece yolculuklarında bir ücretlendirme durumu söz konusu. Gece seyahat eden vatandaşlarımızın, çift tarife basarak seyahat etme imkanları olacak. Gece maliyetini hesapladığımızda, yolcu sayısının çok geride olduğunu görüyoruz. Sübvanse edeceğimiz bir alan. Bunu bir hizmet olarak gördüğümüz için maliyetine bakmaksızın böyle makul bir çözümle süreci başlatmış oluyoruz" demişti.

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