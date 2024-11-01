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  4. Özel gecelerine 'Mide bulandırıcı' yorumu! Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın o sahnesi tepki çekti! 'Evli adamla yattı, metres oldu...'

Özel gecelerine 'Mide bulandırıcı' yorumu! Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın o sahnesi tepki çekti! 'Evli adamla yattı, metres oldu...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
01.11.2024 11:38
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Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın başrolü paylaştığı Siyah Kalp dizisinin son bölümünde Melek ve Cihan karakterlerinin özel gecesi diziye damga vurdu. Birçok seyirci Melek'in düştüğü duruma ve Cihan'a tepki gösterdi. 'Midem bulandı' yorumları yapıldı.

Özel gecelerine 'Mide bulandırıcı' yorumu! Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan'ın o sahnesi tepki çekti! 'Evli adamla yattı, metres oldu...'

Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı Siyah Kalp dizisi yeni sezonun en iddiaları arasında yer alıyor. Kendilerini genç yaşta terk edip varlıklı bir iş adamıyla evlenen anneleri Sumru'nun izinden Kapadokya'ya gelen ikiz kardeşler Nuh ve Melek'in dramatik hikâyesini izlediğimiz dizi haftalardır reyting savaşı veriyor. Yeni bölümleriyle sosyal medyada da konuşulan dizinin son bölümü yine gündem oldu.

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SEVİŞME SAHNESİNE TEPKİ GELDİ!

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde Melek'in Sevilay'la evli olan Cihan'la sevişmesi diziye damga vurdu. Sosyal medyada ise izleyiciler bu birlikteliğe karşı çıktı. Melek karakterine 'metres oldu' , 'büyüsünü bozdunuz' yorumları yapıldı.

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Birçok kullanıcı Melek karakterini eleştirirken bazı kullanıcılar da Cihan'ın 'Ahlaksız' olduğunu söyledi. Bu sahne kullanıcıları ikiye böldü.

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Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları...

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