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(Özel) Geçmişi insanlık tarihine dayanan seramik sanatını, 3 boyutlu yazıcıyla birleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 10:20 | Son Güncelleme

Bolu’da, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Emre Can, geliştirdiği yeni bir teknikle seramik sanatını 3 boyutlu yazıcıyla birleştirerek özgün eserler ortaya çıkarıyor.Bolu Abant İzzet Basyal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Emre Can, geçmişi insanlık tarihine kadar dayanan seramik sanatını, son yılların gelişen teknolojisi olan 3 boyutlu yazıcı ile birleştirdi.

Bolu’da, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Emre Can, geliştirdiği yeni bir teknikle seramik sanatını 3 boyutlu yazıcıyla birleştirerek özgün eserler ortaya çıkarıyor.
Bolu Abant İzzet Basyal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Emre Can, geçmişi insanlık tarihine kadar dayanan seramik sanatını, son yılların gelişen teknolojisi olan 3 boyutlu yazıcı ile birleştirdi. Yeni bir şekillendirme yöntemi olarak 3 boyutlu yazıcıyı kullanan ve yazıcıdan çıkan modellere yaptığı sanatsal dokunuşlarla özgün eserler ortaya çıkaran Can, “Ortadoğu’da Kahvaltı” isimli eseriyle, Çin’de düzenlenen uluslararası seramik yarışmasında “Excellence Prize” ödülüne layık görüldü.
“Seramik çok eski bir geçmişe sahip”
Seramik sanatına kazandırdığı yeni şekillendirme tekniğiyle ilgili bilgiler veren Emre Can, “Farklı bir teknik. Yeni bir şekillendirme yöntemi. 3 boyutlu yazıcı yöntemiyle şekillendirme yaptım. Tabiki sadece 3 boyutlu yazıcıyla kalmıyor daha sonra benim dokunuşlarımın da olduğu bir yöntem. Seramik çok eski bir geçmişe sahip. İnsanlık tarihine kadar giden bir tarihi var. Seramik malzemeyi günümüzde yeni teknolojiyle birleştirdiğimi söyleyebilirim. Bu anlamda önemli. Bir de şekillendirme yöntemi olarak, seramikte bir çok şekillendirme yöntemi var. Kalıpla şekillendirme, tornayla şekillendirme, elle şekillendirme. Bu da yeni teknoljik şekillendirme yöntemi olarak düşünebiliriz. Bu şekillendirme yöntemi yeni bir teknik ve bu tekniğin bu şekilde bir araç olarak kullandım. Çünkü sadece makineden çıktığı gibi kullanmıyorum. O yüzden bir şekillendirme yöntemi aracı olarak kullandığımı söyleyebilirim” dedi.
“Sanatçıya özgürlük tanıyan bir yöntem”
Sanatçıların 3 boyutlu yazıcıyla şekillendirme yöntemine karşı çekingen davrandıklarını ifade eden Can, “Günümüzde daha çok tasarımcıların elinde olduğunu söyleyebiliriz 3 boyutlu yazıcıların. Çünkü bilgisayarda modelleme gerektiriyor. Bunun bir şekillendirme süreci var. Ama sanatçılar bu tekniği kullanmakta çekingen davranıyorlar. Doğru kullanıldığında farklı sanatsal ifadeye dönüştürülebildiğinde önemli bir teknik. Sanatçıya daha fazla özgürlük tanıyan bir teknik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sanatsal ifadede elle şekillendiremeyeceği kadar karmaşık formları şekillendirmesine imkan tanıyor. Bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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