(Özel) Geleceğin denizcileri burada yetişiyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin yeni kullanıma açılan laboratuvarları son teknoloji simülasyon cihazları ve üst düzey eğitimi ile geleceğin denizcilerini hazırlıyor.

Türkiye’nin 3 ilçe üniversitesinden biri olan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesindeki Denizcilik Fakültesi, 2 yıl önce başladığı öğrenci alımının ardından geçtiğimiz aylarda yapılan yatırımlarla birlikte laboratuvarlarına da kavuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı bir açılış töreni ile faaliyete geçen laboratuvarları ilk kez İHA görüntüledi.

Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son teknolojinin tercih edildiği simülasyon cihazları ve bir gemide bulunan tüm teknik ekipmanın birebir uygulanabildiği laboratuvarlar hakkında bilgi verdi.

İlk mezunlar gelecek sene

Dekan Prof. Dr. Sarı, Denizcilik Fakültesi’nin 2009 yılında Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulduğunu ve 10 yıllık bir fakülte olduğu ifade ederek, "2015 yılında Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nin kurulması ile Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in katkıları ile Denizcilik Fakültemiz şu anda üniversitemizin odağına yerleşmiş durumda. Fakültemizde Denizcilik Yönetimi, Denizcilik Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İnşaatı Mühendisliği olmak üzere dört bölümde hizmet veriyor. Şu anda sadece bir bölümde öğrencimiz var. 2016 yılında eğitime başladılar. Şu anda üçüncü sınıftalar. Denizcilik Fakültesi olarak önümüzdeki sene ilk mezunlarımızı vereceğiz" dedi.