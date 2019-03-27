(özel) Geleneksel tıp uygulamaları artık hastanelerde

Yüzyıllardır uygulanan geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları, hastane ortamında yapılmadığı zaman kalıcı sorunlar ortaya çıkarabiliyor.

Geleneksel olarak yapılan tamamlayıcı tıp uygulamaları, artık hastane ortamında ve steril bir şekilde yapılmaya başladı. İlaçla tedavi edilmeyen ya da bunun yeterli gelmediği durumlarda yapılan tedavi çeşitleri ile steril ortamlarda olumlu sonuçlar alınabiliyor. Kupa, mezoterapi ve ozon uygulamaları ile hastalar rahatlatılırken, aynı zamanda da kozmetik amaçlı da kullanılabiliyor. Hastane ortamında yapılmayan geleneksel tıp uygulamalarının steril olmayan yerlerde yaptırılmaması gerektiğini ve olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Özel GürLife Hastanesi Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Hekimi olarak görev yapan Cem Nakışcı, tedavi hakkında bilgiler verdi.

“Kupa ve mezoterapi uygulamalarında ise kullandığımız ürünlerin içeriği çok önemlidir”

Geleneksek tıp uygulamalarını yüzyıllardır yapıldığını ifade eden Hekim Nakışcı, yapılan tedavilerde kullanılan maddelerin doğru olması gerektiğini söyleyerek, “Biz 2014 yılından sonra sağlık bakanlığı tarafından verilen eğitimlerle Ankara, İstanbul, İzmir gibi merkezlerde geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarının eğitimlerini, sertifikasyonlarını ve ruhsatını alarak yapmaya başladık. Biz hastanemizde kupa uygulaması, mezoterapi ve ozon uygulaması yapmaktayız. Bu uygulamalarımızda, özellikle ağrı tedavimizde baya bir hastamız var. Buradaki asıl amaç normal ilaçlarla tedavi edilemeyen ya da edilebilen ama yeterli gelmeyen hastaları bu tedavi ile rahatlatmak. Yine kozmetik işlemlerimiz var, sivilce tedavisi gibi, yüz germe gibi gençleşme ile alakalı olarak kozmetik işlemlerimiz var. Bilimsel kanıtı olarak bu uygulamalar tüm dünyada çağlardır yapılıyor. Bugün bile bir Almanya’yı örnek verdiğimizde kupa uygulamasının, halkımızın bildiği isimle hacamat uygulamasının yaygınca yapıldığını bilmekteyiz. Ozonun makale düzeyinde de çok fazla yayını vardır. Ozon tamamen bilimseldir. Kupa ve mezoterapi uygulamalarında ise kullandığımız ürünlerin içeriği çok önemlidir. Eğer ki kullandığınız ürünler içerik bazında kişinin hastalığını tedavi edecek içeriğe sahipse sonuç almanız mümkündür. Öncelikle boyun fıtığı, bel fıtığı, kas ağrıları gibi genel anlamda halsizlik, bitkinlik ya da daha dinç hissetmek isteyen hastalarımızın, ilaçla tedavi olmak istemeyen hastalarımızın, sağlıklı yaşayıp sağlıklı beslenen ve sağlıklı tedavi olmak isteyen, vücuduna herhangi bir yabancı maddenin girmesini istemeyen hastalarımız bu tedavileri tercih ediyor” şeklinde konuştu.