HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Gelin arabası sürücüsü çocuğun üzerine direksiyon kırdı

(Özel) Gelin arabası sürücüsü çocuğun üzerine direksiyon kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde bir çocuk trafik nedeniyle yavaşlayan gelin arabasının önünü kesti.

E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde bir çocuk trafik nedeniyle yavaşlayan gelin arabasının önünü kesti. Gelin arabası sürücüsü ise çocuğun üzerine direksiyon kırarak yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki gelin arabası iş çıkış saatinde trafik sıkıştığı için yavaşladı. Sıkışan trafikte araçların arasında dolaşarak sürücülerden para toplayan bir çocuk, gelin arabasını görünce hemen yanına koştu. Gelin arabasının önünü kesen çocuk, damattan para istedi. Gelin arabasının sürücüsü ise araçtan çıkarak çocuğa gitmesini söyledi. Sürücüyü dinlemeyen çocuk bu kez aracın üzerindeki düğün süslerine asılmaya başladı. Tekrar araca binen sürücü, çocuğun üzerine direksiyon kırdı. Bunun üzerine çocuk arabadan uzaklaştı. Gelin arabasının sürücüsü ise Avcılar istikametinde yoluna devam etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sezonu kapatmadı! Sezonu kapatmadı!
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bittiArkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Soylu 'Az sonra haberi gelir' diyerek duyurdu
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Paylaşımları olay oldu! Genç kızlara taş çıkarıyor
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'dan Yunan basınına sert tepki
İbrahim Kalın ve Hulusi Akar'dan Yunan basınına sert tepki
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Korkutan açıklama! 'Büyük İstanbul depremine yaklaşıyoruz'
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
Arkadaşına silahla şaka yaptı! Sonu kötü bitti
Malatya'da deprem (AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler)
Malatya'da korkutan deprem
Zonguldak'taki iki kişinin ölümünde yeni gelişme! Yeni cinayet planı yaparken yakalandılar
Zonguldak'taki iki kişinin ölümünde yeni gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.