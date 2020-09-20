(Özel) Gelin arabası sürücüsü çocuğun üzerine direksiyon kırdı

E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde bir çocuk trafik nedeniyle yavaşlayan gelin arabasının önünü kesti. Gelin arabası sürücüsü ise çocuğun üzerine direksiyon kırarak yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, E-5 karayolu Sefaköy mevkiinde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki gelin arabası iş çıkış saatinde trafik sıkıştığı için yavaşladı. Sıkışan trafikte araçların arasında dolaşarak sürücülerden para toplayan bir çocuk, gelin arabasını görünce hemen yanına koştu. Gelin arabasının önünü kesen çocuk, damattan para istedi. Gelin arabasının sürücüsü ise araçtan çıkarak çocuğa gitmesini söyledi. Sürücüyü dinlemeyen çocuk bu kez aracın üzerindeki düğün süslerine asılmaya başladı. Tekrar araca binen sürücü, çocuğun üzerine direksiyon kırdı. Bunun üzerine çocuk arabadan uzaklaştı. Gelin arabasının sürücüsü ise Avcılar istikametinde yoluna devam etti.

