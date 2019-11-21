HABER

(Özel) Gelip görenler hayran kalıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 10:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Oylat Mağarası, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası.

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Oylat Mağarası, bölgeye gelen turistlerin uğrak noktası. Görenlerin hayran kaldığı mağaraya her gün onlarca ziyaretçi geliyor.
Oylat Mağarası, Türkiye’de en büyük ikinci mağaraya sahip. Mağara 750 metre uzunluğunda olup, 95 metre genişliğe sahip, sıcaklık ise hiç değişmiyor. Yaz ve kış 18 derece, nem oranı ise yüzde 90. Mağaranın sonuna varıldığında ise 40 katlı bir binaya çıkmış oluyorsunuz. İçeride bulunan sarkıt ve dikitlerin 1 santimi 16 yılda oluşmakta. Merdivenlerle inilip çıkılan mağaranın içindeki ortam ise fantastik film dekorlarını andırıyor. 3 milyonluk olan bu mağaranın bir diğer özelliği ise astım ve bronşit hastası olanlara iyi gelmesi. Yer yüzü ve yer altı güzelliklerine hayran kalınacak olan mağarayı her gün onlarca kişi geziyor. Gelenlerin gördükleri manzaraya hayran kalmamaları elde değil.
Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen vatandaşlar aileleriyle birlikte bu doğa harikası mağarayı gezerek keyfini çıkarıyor. Özellikle astım ve bronşit hastalarının tercih ettiği Oylat Mağarası’nda hafta içi fazla yoğunluk olmazken, hafta sonrası yoğun bir ziyaretçi geliyor. Çoğu insan astım, nefes darlığı ve bronşit için geliyor. Gelen normalde dışarıda birkaç merdiven çıkarken zorlanırken, Oylat Mağarasına geldiklerinde 500 merdiveni rahatlıkla çıktıklarını söylüyor. İçeride yapılan ışıklandırmalarla mağaraya ayrı bir hava katılıyor.

PARTNER Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü? Genç kızı cinsel fantezisi mi öldürdü?
Duruşma saatini kitap okuyarak bekliyorlarDuruşma saatini kitap okuyarak bekliyorlar
(Özel) Eyfel’de Türk rüzgarı(Özel) Eyfel’de Türk rüzgarı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

‘Jersey’ ırkı 10 inekle üretime başladı! Şimdi insanlar bu sütü alabilmek için sıraya giriyor

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Demet sert çıktı! 'Saygısız sensin'

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Akar: 145 km uzunluğunda 30 km derinlikte güvenli bölge sağlandı

Bakan Akar'dan flaş güvenli bölge açıklaması

Bakan Soylu tepki göstermişti! O dizinin oyuncular olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncular olay çıkardı

Atatürk’ün 'Yaşasın asker çocuğu' dediği Fatma Topal 89 yaşında o günü unutamıyor!

Şimdi 89 yaşında! O günü hayatı boyunca hiç unutmadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Beyoğlu'nu karıştıran taciz iddiası! Mahalleli öldüresiye dövdü

Beyoğlu'nu karıştıran taciz iddiası! Mahalleli öldüresiye dövdü

Son dakika! Biri gri listede 4 terörist teslim oldu

Biri gri listede 4 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.