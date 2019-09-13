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(Özel) Genç bilgisayar yazılımcısının feci sonu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Beylerbeyi mevkisinde sapağı kaçıran otomobil sürücüsü aniden direksiyonu kırınca yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü Serkan Vayiç’e çarptı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışı Beylerbeyi mevkisinde sapağı kaçıran otomobil sürücüsü aniden direksiyonu kırınca yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü Serkan Vayiç’e çarptı. Önce araca ardından bariyerlere çarpan genç bilgisayar yazılımcısı Vayiç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı. Oğlunun cenaze namazını kılan baba Aslan Vayiç, gözyaşlarına hakim olamadı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre Ankara istikametinde ilerleyen 34 SN 1751 plakalı otomobil sürücüsü iş adamı Abdülvahap H. , Beylerbeyi sapağını kaçırdığı gerekçesiyle aniden direksiyonu kırarak aracı ile yolun sağına yöneldi. Otomobil, o esnada yolda ilerleyen 34 BZB 652 plakalı motosiklet sürücüsü Serkan Vayiç’e hızla çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vayiç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.
Serkan Vayiç için Selamiçeşme Camisi’nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Serkan Vayiç’in babası Aslan Vayiç, annesi Süheyla Vayiç ve kardeşi Uğur Vayiç’in yan sıra çok sayıda seveni katıldı. Talihsiz motosikletlinin anne ve babası tabutun başında gözyaşı döktü. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından cenaze Orhangazi Mezarlığına defnedildi.
Cenazede kazayla ilgili konuşan Ersin Çelik, “Köprü çıkışında Beylerbeyi sapağında kaçan bir otomobil hızla giderken Serkan’da herhalde sağ taraftan gidiyor. Otomobil sapağı kaçırdım diye sağa çekerken çarpışıyorlar. Hastaneye yetiştiriyorlar ama kurtaramıyorlar” diye konuştu.
Ailenin yakın dostu Basri Akçelik, “Sabah saat 9 civarlarında motosikletle giderken, arkasından gelen araç kavşağı kaçırdım diye sağ tarafa anında direksiyonu kırarak kardeşimize vurdu ve fırlayarak ölümüne sebep oldu. Acımız büyük” dedi.

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