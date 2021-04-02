HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Genç kız, tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında ’Muşta’ ile darp edildi

(Özel) Genç kız, tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında ’Muşta’ ile darp edildi

02.04.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da işinden çıkarak eve gitmek üzere sokakta yürüyen 18 yaşındaki genç kız, tanımadığı bir erkek tarafından cadde üzerinde muştalı saldırıya uğradı.

1/

Bursa’da işinden çıkarak eve gitmek üzere sokakta yürüyen 18 yaşındaki genç kız, tanımadığı bir erkek tarafından cadde üzerinde muştalı saldırıya uğradı. Kafasında ve yüzünde ağır yaralar bulunan genç kızın saldırganı tanımadığı öğrenilirken, gözaltına alınan şüpheli, genç kızı başka birine benzettiğini, bu sebeple saldırdığını iddia etti.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisinden inerek evine doğru yürümekte olan Ecenur Ö.,(18) tanımadığı bir erken tarafından muşta ile saldırıya uğradı. Ne olduğunu anlamayan genç kız, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, olaya müdahale ederek muştalı saldırganı etkisiz hale getirdi. Kafasından ve yüzünde ağır yaralar oluşan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Sedat A. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

’’Abimi öldüren kıza benzetince saldırdım, bilerek olmadı’’
Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve daha 16 farklı suç kaydı bulunan şüpheli Sedat A., ’’Benim ağabeyim daha önce öldürüldü. Songül S.’yi ağabeyimin ölümüne sebep kişiye benzettim, bilerek olmadı, pişmanım’’ dediği öğrenildi.
Yaşanan olayın ardından İHA’ya konuşan Ecenur Ö., “ Eve gitmek üzere yürürken aniden tanımadığım bir adam karşıma çıktı. Hiç bir şey yokken, saldırıp defalarca yumruk attı. ’Songül sen ağabeyimi öldürdün ben de seni öldüreceğim" diyerek’ kafama muşta ile vurdu. Ne olduğunu anlamadım, ’seni öldüreceğim’ dedi. Kendisini tanımıyorum, beni birine benzettiği için bana bunu yapmış. Olay esnasında kimse yanımıza gelmedi. Vatandaşların bir an olsun yanımıza gelmemesi çok yazık. Şikayetçiyim ve konunun takipçisi olacağız’’ diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Bir garip yol sorunu: Yaşlılar sırtlarda taşınıyorBir garip yol sorunu: Yaşlılar sırtlarda taşınıyor
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Son Dakika: Dışişleri'nden ABD'ye 'Gülen hareketi' tepkisi

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Diğer Haberler

BioNTech mi daha koruyucu Sinovac mı? Doç. Dr. Ümit Savaşçı açıkladı

BioNTech mi daha koruyucu Sinovac mı?

Cumartesi ve Pazar marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri belli oldu

Hafta sonu market çalışma saatleri

Yer: Aksaray! Sakladığı paralar bakın nereden çıktı

Sakladığı paralar bakın nereden çıktı

Sitelerin ortasındaki moloz döküm sahası isyan ettirdi

Vatandaş isyan etti: Tozla besleniyoruz

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma saatleri | Hafta sonu sokak yasağı var mı?

Hafta sonu sokak yasağı var mı?

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Yerli intranazal koronavirüs aşısının mutasyona karşı etkisi kanıtlandı

Yerli intranazal koronavirüs aşısının mutasyona karşı etkisi kanıtlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.