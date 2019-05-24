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(Özel) Genç taraftarın öldürülme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:25 | Son Güncelleme

Süper Amatör kümede geçtiğimiz yıl oynanan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Yücel’in öldürülme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul Süper Amatör Lig 6.

Süper Amatör kümede geçtiğimiz yıl oynanan Yıldırım Bosnaspor ile Küçükköyspor maçı öncesinde çıkan olaylarda bıçaklanarak hayatını kaybeden Muhammed Yücel’in öldürülme anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup’ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköyspor taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanarak öldürülmüştü. 17 yaşındaki Muhammed Yücel’i öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan 12 şüpheliden 7’si tutuklanmıştı.
Muhammed Yücel’in öldürülme anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Muhammet Yücel’in 12 kişi tarafından sopalar ve tekmelerle darp edildiği, bıçaklandığı görülüyor. Yücel’in kalkmaya çalıştığı ancak aldığı bıçak ve sopa darbeleriyle yere yığıldığı görülüyor.

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