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  4. (Özel) Gençlerin 20 liralık benzin parası kavgasında kan aktı

(Özel) Gençlerin 20 liralık benzin parası kavgasında kan aktı

11.01.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kısıtlamayı delerek boş bir arazide alkol alan gençler arasında 20 liralık benzin parası meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi alkol şişesi ve sopayla yaralandı.Olay, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da kısıtlamayı delerek boş bir arazide alkol alan gençler arasında 20 liralık benzin parası meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi alkol şişesi ve sopayla yaralandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 arkadaş, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden boş bir arazide alkol almaya başladı. Bir süre sonra gençler arasında, 20 liralık benzin parası yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Eymen E., elindeki içki şişesini Akın B.’nin kafasında kırıp, Serkan T.’yi ise sopa ile darp etti. Yaralanan Akın B. ve Serkan T., 34 BZU 83 plakalı araçlarına binerek olay yerinden uzaklaşırken Eymen E., yanında bulunan silah ile 2 arkadaşın bulunduğu otomobile ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, 34 BZU 83 plakalı aracı, Çalı Caddesi’nde seyir halindeyken durdurdu. Araçta yaralı halde bulunan Akın B. ile Serkan T., olay yerine çağrılan ambulans ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Araç sahibi Akın B.’nin, Eymen E.’den benzin almak için 20 lira istediği ve kavganın bu sebepten çıktığı belirtildi. Polis ekipleri şüpheli Eymen E.’yi yakalamak için soruşturma başlattı.

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