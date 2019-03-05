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(Özel) Gençlerin sokak ortasındaki laf atma tartışması kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

Kartal’da bir şahıs laf atma sebebiyle tartıştığı genci sokak ortasında kalçasından bıçakladı.

Kartal’da bir şahıs laf atma sebebiyle tartıştığı genci sokak ortasında kalçasından bıçakladı. Yaralanan genç yerde yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Ardından bıçakladığı gencin arkadaşlarından kaçan şahıs çevredeki bir dükkana sığındı. Yaralı genç tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Olay Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi’nde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dershaneden çıkan bir grup genç arasında ‘kızlara laf atma’ sebebiyle tartışma başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gençlerden biri tartıştığı kişiyi kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Ardından yaralanan gencin arkadaşları bıçaklı şahsa saldırırken, şahıs kendisine saldıranlardan kaçarak çevredeki bir nalbur dükkanına sığındı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tartıştığı genci bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.

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