HABER

Özel gereksinimli çocuklar tren ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

‘Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim’ projesi kapsamında özel gereksinimli çocuklar tren ile tanıştırılarak Eskişehir’e getirildi.Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzman Doktor Sinan İbiş’in koordinasyonunda gerçekleştirilen proje ile özel gereksinimli çocuklar tren ile buluşturularak Eskişehir’e getiri.

‘Çocuklarımızı Dinleyelim Hayatlarını Değiştirelim’ projesi kapsamında özel gereksinimli çocuklar tren ile tanıştırılarak Eskişehir’e getirildi.
Medikal Turizm Derneği Başkanı Uzman Doktor Sinan İbiş’in koordinasyonunda gerçekleştirilen proje ile özel gereksinimli çocuklar tren ile buluşturularak Eskişehir’e getiri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Vali Yardımcısı Alper Balcı ve Tümgeneral İsmail Günaydın ise ilk defa tren ile seyahat eden çocukları Eskişehir Tren Garı’nda karşıladı. Burada projeye verdikleri desteklerden dolayı Rektör Şenocak ve Tümgeneral Günaydın’a teşekkür belgeleri takdim edildi.

“Amacımız Türkiye’deki özel çocukları hayatımıza dahil etmek”
Teşekkür belgesi takdiminin ardından konuşan Uzman Doktor İbiş, amaçlarının Türkiye’deki özel çocukların herkes tarafından bilinerek hayatlarının içine dahil edilmesi olduğunu ifade ederek, “Ulaştırma Bakanlığınca yürüttüğümüz engelsiz ulaşım, engelsiz turizm ve engelsiz yaşam projesi için ikinci adım olarak Eskişehir’e geldik. Bu projede her seferde 20 özel çocuğumuz, yardımcıları ve sivil toplum liderleri ile çocuklarımızı hızlı tren ile tanıştırdık. Amacımız Türkiye’deki özel çocuklarımızın herkes tarafından farkında olunması, onları hayatımızın içine dahil etmek. Biz neyi hak ediyorsak onlar daha fazlasını hak ediyorlar. Bunun için bizler buradayız” dedi.

“Kendi çocukları olarak görmelerini istiyorum”
Türk toplumundan empati yapmasını ve böylece özel çocuklara daha şevkatli yaklaşılabileceğini aktaran ESOGÜ Rektörü Şenocak, “Osmangazi Üniversitesi olarak bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz, evlatlarımız. Onlar bizim üzerlerinde titizlikle durmamız gereken insanlarımız, güzel gerekli insanlarımız. Ben Türk toplumunu empati yapmaya davet ediyorum. Kendi çocukları olarak görmelerini istiyorum. O zaman bu çocuklarımıza daha şevkatli, daha kalbi duygularla yaklaşacaklarına inanıyorum. Sadece biraz empati diyorum” açıklamalarında bulundu.
Son olarak konuşan Tümgeneral Günaydın ise şu cümleler kullandı:
“Biz de bu gün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak, hava kuvvetleri olarak çocuklarımız ile beraber olacağız. Onlarla çok güzel bir gün geçireceğimize inanıyorum. Hava kuvvetlerinin bir gününü onlarla beraber paylaşacağız.”

Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla... Barda korkunç anlar! Elindeki pompalıyla...
Başkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılarBaşkanın aracını kurşunlayıp, 'son uyarı' notu bıraktılar
Fransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçtiFransız savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı etti?

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'ortak devriye' açıklaması

Akar'dan flaş açıklama: Birtakım zorluklarımız var

Karaman’da ilçe belediye başkanının aracı kurşunlandı

Belediye başkanının aracı kurşunlandı

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Anıtkabir'deki gençlere küfür olayında flaş gelişme! AK Partili yöneticiden açıklama

Anıtkabir'deki gençlere küfür olayında flaş gelişme

Bursa’da süpermarket soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

Market soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul'un hapis cezasına itirazı reddedildi

Mahkeme kararını verdi! HDP'li vekile ret!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.