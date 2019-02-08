(Özel) Girdiği binadan 10 çift ayakkabı çalan hırsız güvenlik kamerasında

Sultanbeyli’de bir binaya giren hırsız, 2 dakika içinde 1 poşet dolusu 10 çift ayakkabı çaldıktan sonra kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Said Nursi Caddesi’nde bulunan bir apartmana dış kapının açık olmasını fırsat bilerek giren hırsız, katlara çıktı. Hırsız, kapıların önlerinde bulunan yeni ayakkabıları seçerek, yanında getirdiği poşete koydu. Binada kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız, poşete doldurduğu 10 çift ayakkabı ile binadan ayrıldı.
Hırsızın binaya girişi ve elindeki poşetle çıkışı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hırsızın binaya girdikten 2 dakika sonra elinde ayakkabı dolu poşetle çıktığı görülüyor.
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