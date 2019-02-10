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(Özel) Gölgenin efendisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 10:00 | Son Güncelleme

Bursalı hayâlî 20 yıldır Karagöz perdesine tasvir hazırlıyor.

Bursalı hayâlî 20 yıldır Karagöz perdesine tasvir hazırlıyor. Kendi çizdiği karakterleri kendisinin kesip boyadığını anlatan Ufuk Durmaz, Karagöz-Hacivat geleneğini devam ettirmeye çalıştığını söyledi.
63 yaşındaki Karagöz - Hacivat hayâlîsi Ufuk Durmaz, kendi hazırladığı tasvirleri gölge perdesinde kendisi oynatıp aynı zamanda da seslendiriyor. Çocukluk çağlarında Bursa’daki eski Şelale Çay Bahçesi’ne gelen Karagöz - Hacivat ustalarını izleyerek bu işe başladığını anlatan Durmaz, “Yıllar içinde kendimi geliştirip hayâlî oldum, zamanla tasvir yapmayı da kendim öğrendim. Geleneğimizi, kültürümüzü çocuklarımıza, halkımıza tanıtıyorum" dedi.
Karagöz-Hacivat’ın Bursa’da Ulucami’de çalışan işçiler olarak bilindiğini, aslında Orhan Camii’nde çalıştıklarını belirten Ufuk Durmaz, "Karagöz-Hacivat, Orhan Camii’nin inşaatı sırasında çokça gösteri yaparmış. Gösteriler padişahın kulağına gitmiş. Cami inşaatının gecikmesine sinirlenen padişah Hacivat ile Karagöz’ü idam ettirmiş. Orhan Camii’nde ustalık yapan Şeyh Halim Küşteri, Hacivat ile Karagöz’ün ayakkabılarından tasvirlerini yaparak perde önünde gölge gösterisi yapmış. Bu gösteri padişahın ilgisini çekince hata yaptığını düşünüp ‘Dünya döndükçe Hacivat ile Karagöz perdede canlı kalsınlar’ diyerek gölge oyununun günümüze kadar gelmesine vesile olmuş" dedi.
Durmaz Karagöz-Hacivat haricinde yine kendisinin hazırlayıp oynattığı Bebe Ruhî, Zenne, Çelebi, Oduncu Himmet tasvirlerini de tanıttı.

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi

(Özel) Gölgenin efendisi
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