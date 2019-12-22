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(Özel) Görme engelliler depremi yaşayarak neler yapacaklarını öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 09:30 | Son Güncelleme

Kadıköy’de görme engelli vatandaşların deprem anında neler yapacakları, düzenlenen tatbikatla anlatıldı.

Kadıköy’de görme engelli vatandaşların deprem anında neler yapacakları, düzenlenen tatbikatla anlatıldı. Görme engelli vatandaşlar, tatbikatta deprem anı birebir yaşadı.
Kozyatağı’nda bulunan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’na gelen görme engellilere burada ilk önce seminer verildi. Daha sonra 5D sinema salonuna alınan görme engelli vatandaşlar, deprem simülasyonuna bindi. Bir başka deprem simülasyonunda ise görme engelliler masaya oturtturuldu. Birebir 6,3 büyüklüğündeki deprem anı engellilere yaşatılırken, deprem esnasında can kaybı yaşanmaması için neler yapılması hakkında uygulamalı eğitim verildi. Görme engelliler, yaklaşık 2 saat süren tatbikat sonrasında memnun kaldıklarını dile getirdiler.
İlk kez deprem tatbikatına katıldıklarını ifade eden Görme Özürlüler Derneği Başkanı Ali Varlık, “Böyle bir proje yaptıkları için Kadıköy Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Güzel bir bilgilendirme, güzel bir eğitim oldu. Az önce yaşadığımız depremin 6,3 gibi bir hissetme oldu. Bununla ilgili en azından ne yapmamız gerektiğimi anlamış olduk” dedi.
Görme engellilere eğitim veren Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma takımından Meral Ebru Sözer, “Afetler hepimiz için görme engelliler, işitme engeliler, aynı zamanda bütün engeli olanlar için afetler çok önemli. Bugün bu deneyimi biz görme engelli vatandaşlarla yaşadık. Onlar hayata bakış açılarından hayatta bir sıfır daha öndeler bize göre aslında. Farkındalıkları, duyuları bizlerden daha yüksek. Tek yapmaları gereken o farkındalıklarını daha da çok arttırmaktı. Bizler de burada Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi olarak afet parkında onlara bu simülasyonlarda yapabileceklerini göstermek içim eğitim verdik” şeklinde konuştu.

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