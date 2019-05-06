HABER

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 16:54 | Son Güncelleme

Japonya, Amerika, Avustralya, İngiltere, İsrail ve Hollanda’dan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri için Edirne’ye gelen 16 kişilik dans grubunun gösterisi özellikle romanlar tarafından büyük ilgi gördü.

Japonya, Amerika, Avustralya, İngiltere, İsrail ve Hollanda’dan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri için Edirne’ye gelen 16 kişilik dans grubunun gösterisi özellikle romanlar tarafından büyük ilgi gördü. Roman kültürünü ve roman halk oyunlarını incelemek için Türkiye’de bulunan grubun figürlerine roman kadınlar tam not verdi.
Roman kültürünü ve Roman halk oyunlarını incelemek için Türkiye’ye gelen ‘İstanbul Oryantal’ isimli grup, Edirne’de, Hıdırellez Şenlikleri’ne katıldı. Japonya, Amerika, Avustralya, İngiltere ve Hollanda olmak üzere 6 farklı ülke vatandaşlarından oluşan 16 kişilik grubun dans gösterilerini, Roman kadınlar ve katılımcılar beğeniyle izledi.

Cep telefonlarına sarıldılar
Bir yandan cep telefonları ile o anı kayıt altına alırken bir yandan da kendi dans figürlerini yabancı turistlerde izleyince şaşkınlıklarını gizleyemeyen Roman kadınlar, yabancı turistlerin Roman danslarını çok güzel icra ettiklerini belirterek, “Çok güzel. Süper, bizim oyunlarımıza biraz benziyor. Başarılılar. Çok güzeldi” ifadelerini kullandılar.

“9/8’lik kıvrak dans figürlerini Roman kadınlar ilgiyle izledi”
Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Mustafa Necati İlkokulunda düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri’nde, bir dizi gösteriler gerçekleştirildi. İlk gösteriyi okulun öğrencilerinden oluşan ritm grubu yaptı ve ardından da minik öğrencilerin halk oyunları ile gösteriler devam etti. Kutlamaların son bölümünde ise sahneye Japonya başta olmak üzere 6 farklı ülkeden gelen yabancı dansçılar çıktı. Kendilerine ‘İstanbul Oryantal’ diyen ve Roman kültürünü ve roman halk oyunlarını incelemek için Türkiye’de bulunan grubun 9/8’lik kıvrak dans figürlerini roman kadınlar ilgiyle izledi.

“Bugün mutluluk günü, bugün Hıdırellez”
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, “Miladi Takvime göre bugün yazın ilk günü. Yani bolluğun bereketin başladığı gün, bugün Hıdırellez. Yani Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselamın birleştiği gün. Bugün mutluluk günüdür. Dolayısıyla bu manada yabancı misafirlerimizin gösterileri çok hoşuma gitti. Bir Japon’un bir Amerikalının, bir Avustralyalının Türk ritmlerini oynaması, Türk ritüellerini göstermesi şahsen benim çok hoşuma gitti. Umarım bunları Türkiye’nin dışındaki yerlerde de gösterirler” dedi.

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.