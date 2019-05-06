(Özel) Görünce inanamadılar, hemen telefonlara sarıldılar

Japonya, Amerika, Avustralya, İngiltere, İsrail ve Hollanda’dan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri için Edirne’ye gelen 16 kişilik dans grubunun gösterisi özellikle romanlar tarafından büyük ilgi gördü. Roman kültürünü ve roman halk oyunlarını incelemek için Türkiye’de bulunan grubun figürlerine roman kadınlar tam not verdi.

Roman kültürünü ve Roman halk oyunlarını incelemek için Türkiye’ye gelen ‘İstanbul Oryantal’ isimli grup, Edirne’de, Hıdırellez Şenlikleri’ne katıldı. Japonya, Amerika, Avustralya, İngiltere ve Hollanda olmak üzere 6 farklı ülke vatandaşlarından oluşan 16 kişilik grubun dans gösterilerini, Roman kadınlar ve katılımcılar beğeniyle izledi.

Cep telefonlarına sarıldılar

Bir yandan cep telefonları ile o anı kayıt altına alırken bir yandan da kendi dans figürlerini yabancı turistlerde izleyince şaşkınlıklarını gizleyemeyen Roman kadınlar, yabancı turistlerin Roman danslarını çok güzel icra ettiklerini belirterek, “Çok güzel. Süper, bizim oyunlarımıza biraz benziyor. Başarılılar. Çok güzeldi” ifadelerini kullandılar.