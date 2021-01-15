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  4. Özel görüntülerini ele geçirdikleri kadına şantaj yapmışlardı, hakim karşısına çıkartıldılar

Özel görüntülerini ele geçirdikleri kadına şantaj yapmışlardı, hakim karşısına çıkartıldılar

15.01.2021 13:03 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta cep telefonuna uzaktan yazılım yükleyerek, ele geçirdikleri özel görüntüleri ile şantaj yaparak kadından para talep eden şahıslar adliyeye sevk edildi.Sivas’ta yaşayan R.A.

Sivas’ta cep telefonuna uzaktan yazılım yükleyerek, ele geçirdikleri özel görüntüleri ile şantaj yaparak kadından para talep eden şahıslar adliyeye sevk edildi.
Sivas’ta yaşayan R.A. isimli kadın mail adresine gelen elektronik posta içeriğinde bulunan linki tıkladı. Bir süre sonra internet bankacılığına erişmekte sorun yaşamaya başladı. Linki gönderenler, tuzaklarına düşündükleri kadının cep telefonundaki özel görüntülere ulaştı. Bu görüntüleri kadına gönderip, 20 bin lira göndermemesi durumunda görüntüleri ailesi ve yakın çevresiyle paylaşacağını belirterek tehdit ettiler. R.A. Sivas il Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri konuyla ilgili detaylı çalışma başlattı. Sivas ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliği içerisinde yaptığı çalışmaları sonrası 4 şahıs Gaziantep’te yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar sonucu zararlı yazılım yüklemede kullanılan dijital materyaller, sahte ABD doları ve Türk Lirası olmak üzere toplamda 918 bin 200 TL tutarında sahte para, sahte kaşe ve pos cihazı, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Şahıslar Gaziantep’ten Sivas’a getirildi. Şahıslardan 3’ü il emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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