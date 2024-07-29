Özel görüntülerle şantaj, gasp... Arkadaşlık sitesinde tanıştı, kabusu yaşadı! İçeri bir anda 4 adam girdi '16 yaşındaki kardeşimizin bu evde ne işi var?'

Ankara'nın Çankaya ilçesinde akılalmaz bir şantaj ve gasp olayı meydana geldi. 39 yaşındaki Ö.I. arkadaşlık uygulaması üzerinden 'Salih20' rumuzunu kullanan bir kızla tanışıp görüşme talebinde bulundu. Buluşma sonrası adam, 20 yaşlarında olduğunu ileri süren ve Ece adını kullanan kızla beraber eve geldi. Genç kız bir süre sonra kapının önünde duran ayakkabıları içeri alacağını söyleyip H.S., U.A., U.Ş. ve E.D. adlı 4 kişiyi içeri aldı.

ADAMIN VİDEOLARINI ÇEKİP TEHDİT ETTİLER

Sabah'ta yer alan habere göre; eve giren 4 erkek iddiaya göre Ö.I'yı darp ederek 100 bin TL değerindeki 2 cep telefonu, bilgisayarını ve banka hesabındaki parayı aldı.

Bununla da yetinmeyen grup, adamın videolarını çekip "16 yaşındaki kardeşimizin bu evde ne işi var? Elinde ne var ne yok bize vereceksin. Şikayetçi olursan videoyu herkese gönderirim. Seni rezil ederiz" diyerek tehdit ettiler.

"DAĞA KALDIRALIM, UYUŞTURUCU ALDIKTAN SONRA ÖLDÜRÜRÜZ"

Şüphelilerin evden ayrılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Ö.I. şikayetçi oldu. Hayatı adeta kabusa dönen Ö.I. ifadesinde, "Beni evimin balkonuna döverek götürdüler. Masadaki 2 adet cep telefonumu aldılar. Daha sonra U.A. alkol şişesiyle kafama vurdu. Banka şifremi isteyerek kendisine para gönderdi. Cebimdeki son nakit parama kadar aldılar. Evden çıkarken bana doğru 'Bunu Mamak'a götürelim, dağa kaldıralım, uyuşturucu aldıktan sonra öldürürüz' dediler. Korktuğum için bağıramadım. Son olarak U.A. 'Seni sevdim' diyerek elini omuzumdan çekti ve taksiye binip gittiler" dedi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında H.S, U.Ş. ve E.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

E.D. ifadesinde, kendi olarak tanıtan kişinin gerçek adının Alya olduğunu, olay günü onun daveti üzerine adrese gittiğini ve evin kıza ait olduğunu bildiğini iddia etti. H.S. ve U.Ş. de Alya'nın kendilerini alkol almak için çağırdığını, Ö.I.'nın cep telefonunu Alya'ya hediye ettiğini bildiklerini söyledi.

GENÇ YAŞTAKİ KIZLARI KULLANARAK ERKEKLERİ GASP EDİYORLAR

Bilgi sahibi olarak ifade veren T.T, U.Ö. ve arkadaşlarının arkadaşlık uygulaması üzerinden genç yaştaki kızları kullanarak erkeklerle buluşturduklarını, kızların anlaştıkları eve gidince bahane üzerine şüphelilerin eve girerek erkekleri gasp ettiklerini kaydetti.

Yakalanan H.S, U.Ş. ve E.D. 'Yağma', 'Konut dokunulmazlığını ihlal', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.