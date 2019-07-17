(Özel) Göz kapağı düşüklüğü hastalık habercisi olabilir

Doğuştan veya sonradan ortaya çıkabilen göz kapağı düşüklüklerinin üç ana başlık altında değerlendirildiğini belirten VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Op. Dr. İrfan Botan Güneş, göz kapağı düşüklüklerinin bazı hastalıkların bulgusu olarak ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Göz kapağı düşüklüğünün oluş nedenlerini açıklayan Op. Dr. İrfan Botan Güneş, “Nörojenik göz kapağı düşüklükleri, üst göz kapağımızı açmamızı sağlayan kasları uyaran sinirlerin fonksiyonlarındaki bozukluklardan kaynaklanır. Miyojenik göz kapağı düşüklükleri üst göz kapağımızı açmamızı sağlayan kasların kendisinden kaynaklanan fonksiyon bozuklukları ile ilişkilidir. Mekanik göz kapağı düşüklükleri ise üst göz kapağında yer alan kitlelerin yer çekimi etkisi ile göz kapağında düşüklük oluşturması veya travma sonrası kötü yara iyileşmesine bağlı durumlardır“ dedi.

Kas hastalıkları neden olabiliyor

Göz kapağı düşüklüklerinin bazı hastalıkların bulgusu olarak da ortaya çıkabildiğini söyleyen Op. Dr. Güneş, “Özellikle sonradan ortaya çıkan göz kapağı düşüklüklerinde hastaların detaylı sistemik muayenelerinin yapılması çok önemlidir. Genellikle diyabet hastalarında karşılaştığımız 3. kafa siniri felçleri, Miyastenia Gravis, Miyotonik Distrofi gibi kas hastalıkları, bazı akciğer kitlelerine bağlı ortaya çıkabilen Horner sendromu göz kapağı düşüklüğüne sebep olabilecek hastalıklardandır“ diye konuştu.