(Özel) Gözaltı ışık dolgusu yaptırdı, hayatı karardı

Çekmeköy’de gözaltı ışık dolgusu yaptırdıktan sonra gözleri şişerek yüzü tanınmaz hale gelen kadın, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul’da butik işletmeciliği yapan Banu Yöndenli, gözaltı ışık dolgusu yaptırmak istedi. Çekmeköy’de 31 Ağustos 2020 tarihinde kendini estetik doktoru olarak tanıtan A.A. isimli doktora giden Yöndenli, işlemi yaptırdı. Yapılan işlemin ardından Yöndenli’nin gözleri balon gibi şişti, yüzü tanınmaz hale geldi. Dolgu işleminden sonra yüz felci geçiren genç kadına doktorlar, yüz felcinin nedeninin gözaltına yapılan işlemden kaynaklanabileceğini söyledi. Geçirdiği dolgu eritme operasyonları nedeniyle aylarca mağdur olan ve 7 ay geçmesine rağmen gözaltındaki şişlikler inmeyen Yöndenli, avukatı Ela Tekeş aracılığıyla işlemi yapan doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Yöndenli, iddiaya göre operasyonu yapan doktor A.A.’nın aile hekimi olduğunu da öğrendi.

“Şüpheli ‘aile hekimi’ olarak çalışıyor”

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüpheli Dr. A.A.’nın Çekmeköy’de bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak çalıştığı, şüphelinin sağlık ocağını kendi özel işleri doğrultusunda medikal estetik merkezi olarak kullandığı, dolgu ve botoks işlemlerini burada yaptığı belirtildi. Dilekçede, “Şüpheli, resmi sağlık ocağını çevreye güven vermek için kullanmıştır. Uygulamış olduğu işlemde yeterliliği ve uzmanlığı yoktur. Müvekkilim cismen ezaya uğramış ve uzun bir süre yüzünü saklamak zorunda kalmıştır. Bir daha eski haline dönemeyeceği endişesiyle psikolojik travma yaşamıştır” denilerek, şüphelinin “bilinçli taksirle yaralama” suçundan cezalandırılması istendi.

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Banu Yöndenli, “Gözlerime ışık dolgusu yaptırmak istedim. Bununla ilgili daha önce botoks yaptırdığım arkadaşıma işlem yaptırdım. İşlem sonrasında aşırı derecede bir şişme oldu. Bu şişmeler inmedi. Neredeyse 7 aylık bir süreç geçti. Ben sürekli operasyon geçirdim. Işık dolgusu eritme operasyonları. Her doktor da bu riski alıp yapmadı. Bu süreci zor atlattım. Gözaltımdaki sarkmalardan dolayı tekrardan bir operasyon geçirmem gerekiyor. Şu an onu bekliyorum. Büyük bir sıkıntı yaşadım” dedi.