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(Özel) Gözü ormanda, kulağı ezanda

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 09:53 | Son Güncelleme

Ormanın gözü haline gelen ve 13 yıldır ailesiyle kulede yaşayan orman gözetleme kulesi görevlisi Yılmaz Çiftçi, Ramazan’da kulağı ezanda iftarı beklerken, boynunda dürbünü ile İstanbul’un ciğerleri ormanları gözetliyor.

Ormanın gözü haline gelen ve 13 yıldır ailesiyle kulede yaşayan orman gözetleme kulesi görevlisi Yılmaz Çiftçi, Ramazan’da kulağı ezanda iftarı beklerken, boynunda dürbünü ile İstanbul’un ciğerleri ormanları gözetliyor. 7 gün 24 saatini kulede geçiren Çiftçi’nin evi haline gelen kule ve ormanın muhteşem manzarası ise havadan görüntülendi.
İstanbul’da orman yangınlarını önlemek amacıyla çeşitli bölgelere kurulan yangın gözetleme kulelerinden bir tanesi de Taşdelen’de yer alıyor. Şehrin dışında yüksek bir alana yapılan ve olası bir orman yangının tespit etmek amacıyla yapılan kulede Yılmaz Çiftçi isimli gözetleme kulesi görevlisi 7 gün 24 saatini geçiriyor. Kuleyi adeta evi haline getiren Çiftçi 13 yıldır bu görevi yapıyor. Zaman zaman yanına gelen torunları da dedelerine yardım ediyor. Ramazan ayı gelmesi ile bir yandan ormanı gözetleyen ve olası bir yangına karşı gözünü bir saniye ormanda ayırmaya Çiftçi,bir yandan da kulağını ezan sesinden ayırmıyor. Ezanın okunmasıyla orucunu eşiyle birlikte kulede açan Yılmaz Çiftçi, gözünü bir saniye olsun ormandan ayırmıyor.

“7-24 görevimizin başındayız”
İftarını ailesi ile kulede açan Yılmaz Çiftçi, “13 seneden beri görevimin başındayım. Burada Akciğerlerimizi koruyoruz. 7-24 amirlerimiz telsizden anons etti mi 3 saniye içinde cevap veriyoruz biz. Ormanın her hangi bir yerinde duman gördük mü yetkililere haber veriyoruz. Yangın yerine ilk müdahale aracı gidiyor. Yangına müdahale ediliyor. Biz gözetlemeye devam ediyoruz. Biz de dur durak yok. 7-24 görevimizin başındayız. Burada çocuklarım ve eşimle yaşıyordum. Çocuklarım evlendi gitti. Şimdi iki tane torunum var onlar geliyorlar, bana yardımcı oluyorlar. Devletimiz bize bu görevi verdi. Hem iftarımızı yapacağız hem de görevimizi ifa edeceğiz” dedi.
Okul tatillerinde dedesinin yanına gelen 13 yaşındaki Efe, “Dedem burada yokken. İkinci kuleci olarak telsizlere bakıyorum. Çağrı yapıldığı zaman cevap veriyorum. Çevrim alıyorum. Buraya genelde hafta sonları geliyorum. Geldiğimde bir gün kalıyorum” şeklinde konuştu.
Öte yanda Yılmaz Çiftçi’nin evi haline gelen kule ve orman da havadan görüntülendi. Ormana hakim bir tepede bulunan kule ve manzarası havadan çekilen görüntülerde kendine hayran bıraktı.

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