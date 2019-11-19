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(ÖZEL) Gözyaşları içinde yanan evini izledi, komşuları teselli etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 20:39 | Son Güncelleme

Bağcılar’da yaşlı bir kadın, evinde çıkan yangını gözyaşları içinde izledi.

Bağcılar’da yaşlı bir kadın, evinde çıkan yangını gözyaşları içinde izledi. Yaşlı kadını komşuları teselli ederken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın, akşam saatlerinde Bağcılar Yenigün Mahallesi 621. Sokak’ta bulunan apartmanda çıktı. Apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın son katta oturan yaşlı bir kadının evine sirayet etti. Yaşlı kadın komşularının yardımıyla bulunduğu daireden çıkartıldı. İhbar üzerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada yaşlı kadın gözyaşları içinde evinin alevlere teslim olmasını izledi. Komşuları tarafından teselli edilmeye çalışılan kadın, uzun bir süre olayın şokunda kaldı. Ekiplerce söndürülen çatı katı ve son kattaki dairede maddi hasar meydana geldi.
Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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