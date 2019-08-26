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(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 09:43 | Son Güncelleme

Bursalı cerrah, çocukları ağlatarak değil, oyun oynatarak sünnet ediyor.Bursa’da açtığı özel klinikte çocuk hastalarına şifa dağıtan 19 yıllık Çocuk Cerrahisi Uzmanı Erdal Karakaya, sünnet olurken ağlayan çocukların bu korkularını yenmesi için farklı bir yol uygulamaya başladı.

Bursalı cerrah, çocukları ağlatarak değil, oyun oynatarak sünnet ediyor.
Bursa’da açtığı özel klinikte çocuk hastalarına şifa dağıtan 19 yıllık Çocuk Cerrahisi Uzmanı Erdal Karakaya, sünnet olurken ağlayan çocukların bu korkularını yenmesi için farklı bir yol uygulamaya başladı. Çocukları sünnet ettiği odasına bir televizyon ve bilgisayar oyunu koyan doktor, çocuklar oyun oynarken onları sünnet ediyor. Oyuna dalan çocuklar sanki hiç sünnet olmuyormuş gibi hissediyor. Çocukların sünnet korkusunu yenmek için böyle bir yöntem geliştiren doktor, çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler tarafından rağbet görüyor. Çocuklar ise bu doktorda sünnet olmak için can atıyor.
Çocukların sünnet olma korkusunu yenmeleri için böyle bir yola başvurduklarını ifade eden Dr. Erdal Karakaya, "Çocuk cerrahisi olarak çok sık sünnet yapmaktayız. Her yaş grubunda sünnet yapıyoruz. Sünnet her yaşta yapılabilir. Yaşa bağlı olarak anestezisi ve ortam şeçimi oldukça mühim. Biz 1 yaşından küçük bebekler ve 6 yaşından büyük çocuklarda uyutmadan lokal anesteziyle sünnet yapıyoruz. Sünnette en önemli husus, sünnetin ortamı. Her yaş grubuna sünnet yaptığımız için her yaş grubuna farklı yaklaşmamız gerekiyor. Sünnet erkeklerin hayatında önemli bir an. Bunu ağlayarak ve üzülerek değil, oyun oynayarak geçirmelerini sağlıyoruz" dedi.

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar

(Özel) Güle oynaya erkekliğe ilk adımı atıyorlar
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