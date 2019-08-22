(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirip yaşadıkları Avrupa’nın çeşitli ülkelerine dönmeye başlayan gurbetçiler, Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarında büyük yoğunluk oluşturuyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule’de 2 kilometre, Pazarkule’de 3, Hamzabeyli’de ve İpsala Sınır Kapılarında da 4 kilometreye yakın araç kuyruğu oluşturdu. Kavurucu sıcağın altında sınır kapılarından çıkış yapmayı bekleyen gurbetçiler, Pazartesi günü birçoğu iş başı yapacağı ve okullar da bazı bölgelerde açılacağı için aynı anda dönüş yoluna geçmek zorunda kaldıklarını, bu nedenle uzun kuyrukların kaçınılmaz olduğunu belirttiler.

"Pazartesi iş başı yapıyoruz"

Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yapmak için bekleyen Uçar ailesi, “Konya’dan yola çıktık. Hollanda’ya gidiyoruz. Geliş biraz zorlu oldu, şu anda da 5 saattir bekliyoruz. Kapılarda bir yoğunluk var. Geçen seneye göre bu sene daha iyi. Giderken bir hüzün oluyor. Seneyi iple çekiyoruz, günleri sayıyoruz. Pazartesi iş başı, başlıyoruz. Okullar da Pazartesi günü açılıyor” dedi.