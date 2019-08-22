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(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 12:40 | Son Güncelleme

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirip yaşadıkları Avrupa’nın çeşitli ülkelerine dönmeye başlayan gurbetçiler, Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarında büyük yoğunluk oluşturuyor.Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule’de 2 kilometre, Pazarkule’de 3, Hamzabeyli’de ve İpsala Sınır Kapılarında da 4 kilometreye yakın araç kuyruğu oluşturdu.

Yıllık izinlerini Türkiye’de geçirip yaşadıkları Avrupa’nın çeşitli ülkelerine dönmeye başlayan gurbetçiler, Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarında büyük yoğunluk oluşturuyor.
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule’de 2 kilometre, Pazarkule’de 3, Hamzabeyli’de ve İpsala Sınır Kapılarında da 4 kilometreye yakın araç kuyruğu oluşturdu. Kavurucu sıcağın altında sınır kapılarından çıkış yapmayı bekleyen gurbetçiler, Pazartesi günü birçoğu iş başı yapacağı ve okullar da bazı bölgelerde açılacağı için aynı anda dönüş yoluna geçmek zorunda kaldıklarını, bu nedenle uzun kuyrukların kaçınılmaz olduğunu belirttiler.

"Pazartesi iş başı yapıyoruz"
Pazarkule Sınır Kapısı’ndan Yunanistan’a çıkış yapmak için bekleyen Uçar ailesi, “Konya’dan yola çıktık. Hollanda’ya gidiyoruz. Geliş biraz zorlu oldu, şu anda da 5 saattir bekliyoruz. Kapılarda bir yoğunluk var. Geçen seneye göre bu sene daha iyi. Giderken bir hüzün oluyor. Seneyi iple çekiyoruz, günleri sayıyoruz. Pazartesi iş başı, başlıyoruz. Okullar da Pazartesi günü açılıyor” dedi.

"Herkes aynı tarihte geri dönüyor"
Aygün ailesi de Konya’dan yola çıktıklarını ve Fransa’ya gittiklerini dile getirerek, “Valla bize kalsa hiç gitmeyeceğiz de mecburuz. Doğma büyüme oradayız. Her şeyimiz orada. Gelirken 2 aylığına geliyoruz. Mutluluktan uçuyoruz. İki ay su gibi akıp geçiyor. Yine mecburi geri dönüyoruz. Çoğu kişi Pazartesi iş başı yapıyor. Herkes Kurban Bayramı’na denk gelmek için geç geldi. Bu sene böyle oldu. Herkes aynı tarihte geri dönüyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kapıkule Yolcu Salonu Gümrük Sahası’nın yaklaşık 500 adet araç alabilecek kapasitede olduğu, Bulgaristan Gümrük Sahası’nın ise yaklaşık 350 araç kapasitesine sahip olduğu bildirildi. Bu yıl uygulamaya ilk kez konulan Edirne Valiliği İl Özel İdare Park alanı ise Kapıkule yolunda uzun kuyrukların oluşmasını engelledi. Gurbetçiler otopark girişinde sıra numarası alarak dev otoparkta çıkış zamanlarının gelmesini bekliyor.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yollarda gurbetçilerin emniyet ve güvenliğini sağlamak için tedbir alarak, uygulamalarını sıklaştırdı.

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu

(Özel) Gurbetçilerin dönüşü sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu
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