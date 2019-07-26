HABER

Özel güvenliği öldüren şüpheli, polis memurunun katil zanlısı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

ADANA'da aracında öldürülen özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'un kan davasına kurban gittiği belirlendi.

Özel güvenliği öldüren şüpheli, polis memurunun katil zanlısı çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da aracında öldürülen özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'un kan davasına kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili kardeşi Esef G. ile birlikte gözaltına alınan Abdullah G.’nin 2 yıl önce, 2 kişinin öldüğü kız kaçırma kavgasının ardından gözaltına alınıp, rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Aziz Erol’un öldürülmesi, kendisine refakat eden polis memuru Muhammet Uz’un da şehit edilmesi olayının faili olduğu ortaya çıktı. Aynı saldırıda yaralanan polis memuru Fatih Seven ise 10 gün sonra evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirmişti.
Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde 23 Temmuz günü, peş peşe ateşlenen silah sesini duyup, dışarı çıkan çevre sakinleri, kimliği belirsiz kişilerin 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracın yanından koşarak uzaklaştığını gördü. Aracın yanına gelenler, sürücü koltuğundaki kişinin kanlar içinde yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlenen Bahattin Erol'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Polisin yaptığı çalışmada, hafif ticari aracın ön camında 12 kurşun izine rastlanırken, çevresinde de çok sayıda boş kovan bulundu. Erol'un cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Şanlıurfalı olan Bahattin Erol'un ailesinin 2017'de kız kaçırma meselesi yüzünden akrabaları olan başka bir aileyle aralarında kan davası olduğunu saptadı. Polis, Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) kente Şanlıurfa'dan gelen araçları araştırdı. Araştırmada, Esef G. ve Abdullah G.'nin Adana'ya geldiği saptandı. Belirlenen plakanın gittiği güzergahı izleyen ekipler, şüphelilerin keşif yaptıktan sonra Erol'u öldürdüğü ve Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti. Şanlıurfa'da yakalanıp, gözaltına alınan Esef G. ve kardeşi Abdullah G., Adana'ya getirildi.
POLİSİ ŞEHİT ETMİŞ
Şüphelilerden Abdullah G.'nin 2017 yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavga sonrası gözaltına alınıp, sorgusu sırasında rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Aziz Erol'un öldürülmesi ve ona refakat eden polis memuru Muhammet Uz'un şehit edilmesi olayının faili olduğu ortaya çıktı.
HASTANEDE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
Polatlı İlçesi'nde mevsimlik işçi Ömer D. (25), gönül ilişkisi yaşadığı Kahramankazan ilçesinde yine mevsimlik işçi akrabası R.D.'yi (16) ailesi vermeyince kaçırmıştı. R.D.'nin ağabeyi Abdulkadir D., genç kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü Ekrem G.'yi (40) ateş ederek öldürmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Aziz Erol, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sırasında rahatsızlanmış, götürüldüğü hastanede silahlı saldırıya uğrayarak öldürmüştü. Bu sırada Erol'a refakat eden polis memurlarından Muhammet Uz şehit olmuş, Fatih Seven de yaralanmıştı.
DİĞER POLİS DE 10 GÜN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
​Tedavisinin ardından taburcu edilen Fatih Seven izne ayrılmış, olaydan 10 gün sonra da evde kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede ise kurtarılamamıştı.

FOTOĞRAFLI

Özel güvenliği öldüren şüpheli, polis memurunun katil zanlısı çıktıÖzel güvenliği öldüren şüpheli, polis memurunun katil zanlısı çıktıÖzel güvenliği öldüren şüpheli, polis memurunun katil zanlısı çıktıÖzel güvenliği öldüren şüpheli, polis memurunun katil zanlısı çıktı

Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...
Tabanca ile oynarken arkadaşını öldürdüTabanca ile oynarken arkadaşını öldürdü
Bursa'da ağabey cinayeti sanığının akıl sağlığı yerinde çıktıBursa'da ağabey cinayeti sanığının akıl sağlığı yerinde çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.