Özel güvenliği öldüren şüpheli, polis memurunun katil zanlısı çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da aracında öldürülen özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol'un kan davasına kurban gittiği belirlendi. Olayla ilgili kardeşi Esef G. ile birlikte gözaltına alınan Abdullah G.’nin 2 yıl önce, 2 kişinin öldüğü kız kaçırma kavgasının ardından gözaltına alınıp, rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Aziz Erol’un öldürülmesi, kendisine refakat eden polis memuru Muhammet Uz’un da şehit edilmesi olayının faili olduğu ortaya çıktı. Aynı saldırıda yaralanan polis memuru Fatih Seven ise 10 gün sonra evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirmişti.

Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde 23 Temmuz günü, peş peşe ateşlenen silah sesini duyup, dışarı çıkan çevre sakinleri, kimliği belirsiz kişilerin 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracın yanından koşarak uzaklaştığını gördü. Aracın yanına gelenler, sürücü koltuğundaki kişinin kanlar içinde yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirlenen Bahattin Erol'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polisin yaptığı çalışmada, hafif ticari aracın ön camında 12 kurşun izine rastlanırken, çevresinde de çok sayıda boş kovan bulundu. Erol'un cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Şanlıurfalı olan Bahattin Erol'un ailesinin 2017'de kız kaçırma meselesi yüzünden akrabaları olan başka bir aileyle aralarında kan davası olduğunu saptadı. Polis, Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) kente Şanlıurfa'dan gelen araçları araştırdı. Araştırmada, Esef G. ve Abdullah G.'nin Adana'ya geldiği saptandı. Belirlenen plakanın gittiği güzergahı izleyen ekipler, şüphelilerin keşif yaptıktan sonra Erol'u öldürdüğü ve Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti. Şanlıurfa'da yakalanıp, gözaltına alınan Esef G. ve kardeşi Abdullah G., Adana'ya getirildi.

POLİSİ ŞEHİT ETMİŞ

Şüphelilerden Abdullah G.'nin 2017 yılında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan kavga sonrası gözaltına alınıp, sorgusu sırasında rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Aziz Erol'un öldürülmesi ve ona refakat eden polis memuru Muhammet Uz'un şehit edilmesi olayının faili olduğu ortaya çıktı.

HASTANEDE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Polatlı İlçesi'nde mevsimlik işçi Ömer D. (25), gönül ilişkisi yaşadığı Kahramankazan ilçesinde yine mevsimlik işçi akrabası R.D.'yi (16) ailesi vermeyince kaçırmıştı. R.D.'nin ağabeyi Abdulkadir D., genç kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü Ekrem G.'yi (40) ateş ederek öldürmüştü. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Aziz Erol, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sırasında rahatsızlanmış, götürüldüğü hastanede silahlı saldırıya uğrayarak öldürmüştü. Bu sırada Erol'a refakat eden polis memurlarından Muhammet Uz şehit olmuş, Fatih Seven de yaralanmıştı.

DİĞER POLİS DE 10 GÜN SONRA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

​Tedavisinin ardından taburcu edilen Fatih Seven izne ayrılmış, olaydan 10 gün sonra da evde kalp krizi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede ise kurtarılamamıştı.